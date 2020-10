Loredana Chivu, mărturisiri despre boala cu care se confruntă. Vedeta a primit un diagnostic crunt: ”Am început să plâng”

Fosta asistentă TV, Loredana Chivu a ajuns, în cursul zilei de vineri, de urgență pe mâinile medicilor. După ce a zăcut câteva ore pe patul de spital, frumoasa blondină a făcut și primele declarații despre boala cu care se confruntă. Medicii i-au pus un diagnostic crunt vedetei.

De ce boală suferă Loredana Chivu

Loredana Chivu a ajuns la spital, după ce s-a confruntat zile în sir cu dureri insuportabile. De data aceasta vedeta nu a mai apelat la cadrele didactice pentru cine știe ce operație estetică, ci de nevoie, căci tânăra se confruntă cu mari probleme de sănătate.

Cu toate că nu se știa cu probleme de sănătate, verdictul medicilor a fost unul crunt, care a doborât-o pe vedeta, aflată singură pe patul de spital.

Sinceră și deschisă după cum o cunoaștem, dansatoarea le-a transmis imediat urmăritorilor ei din mediul online un mesaj cu privire la problema cu care se confruntă, însă, inițial nu a dezvăluit și din ce cauză a ajuns pe mâna medicilor.

Vestea-ȘOC a zilei! Raed Arafat a recunoscut totul: Am pierdut lupta cu COVID! Urmează măsuri drastice pentru români!

Loredana Chivu, devastată după ce medicii i-au spus că are mari probleme cu rinichii

După ce a petrecut câteva ore bune pe patul de spital, Loredana Chivu a rupt tăcerea și a făcut primele declarații despre situația neplăcută cu care se confruntă. Vizibil afectată de toate cele întâmplate, fosta vedetă de televiziune a afirmat că speră să se facă bine după tratamentul pe care cadrele medicale specializate i l-au recomandat, pentru că altfel, din păcate, va trebui să suporte o nouă intervenție chirurgicală.

”Totul a început în urmă cu două zile când am simțit o puternică durere în spate, în dreapta, dar a fost ceva trecător, am luat un calmant și a trecut. Ieri, în timp ce mă aflam la coafor, a revenit durerea, mult mai puternică, de fapt, insuportabilă, și m-am speriat foarte rău, mi-am dat seama că am o problemă gravă și am luat hotărârea de a merge la urgență. Acolo mi s-a dat și diagnosticul. Am pietre la rinichi și o piatră s-a deplasat din zona rinichiului și astfel mi-a provocat durerile acelea insuportabile care-mi tăiau respirația. Am ajuns acolo, au început toate investigațiile posibile, mi-au făcut toate perfuziile ca să mă lase durerea. M-am simțit foarte singură acolo în spital, pentru că nu te lasă să ai însoțitori, nu te lasă să fie nimeni cu tine și văzându-mă în situația aia, singură, văzând atâta durere în jurul meu, m-am simțit copleșită, am început să plâng. Am stat cam 7 ore la urgență, medicii mi-au dat un tratament și mi-au spus că situația nu este tocmai roz. De obicei când te confrunți cu această problemă, piatra se elimină mai ușor, dar la mine este înțepenită și este mai greu să o elimin. Dacă, doamne ferește nu o elimin cu tratamentul medicamentos, o să trebuiasă să ajungem la operație”, a dezvăluit Loredana Chivu în cadrul unui interviu pentru Antena Stars.