Loredana Groza arată fenomenal în costum de baie, la 50 de ani. Artista și-a surprins fanii cu o serie de fotografii inedite (GALERIE FOTO)

La cei 50 de ani pe care îi are, Loredana Groza arată fantastic. Artista nu se sfiește să pozeze sexy și să își arate corpul bine sculptat. Recent, Loredana Groza a publicat pe Instagram mai multe fotografii de la malul mării, care i-au suprins pe fanii acesteia. Cu toți ne-am obișnuit deja cu aparițiile sexy ale artistei, însă aceasta a mai dovedit încă o dată că vârsta pentru ea chiar nu contează.

Loredana Groza, în costum de baie

Loredana Groza arată extraordinar în costum de baie. Vedeta a împlinit de curând 50 de ani, dar vârsta pentru ea este doar un număr.

Aceasta a publicat pe Instagram o serie de fotografii de la mare, iar fanii au rămas uimiți de cât de bine arată Loredana Groza în costum de baie. Deja știm că Loredana nu ezită să își arate corpul și este mândră de condiția ei fizică.

Cântăreața are o siluetă de invidiat, care spune ea că este rezultatul unui mod de viață și că face sacrificii pentru a arăta în felul acesta.

„Silueta mea nu e neapărat rezultatul unei diete, ci al unui mod de viață, care ține de disciplină, de relația cu mâncarea, cu sportul, cu odihna, cu tot ceea ce îți menține mintea și trupul în armonie. Nu există nimic fără sacrificii, sunt foarte multe atracții și distracții, important e să te cunoști, să știi ce îți face bine. Din fericire, nu poftesc la dulciuri și nici la pâine.

Nu am pofte. Poate doar la un fruct în plus. Îmi plac aproape toate fructele, de sezon și proaspete să fie. Sunt deja șapte ani de când am început să fac yoga. Nu am o durată standard. Depinde, uneori combinam sala cu yoga. Important este ca în fiecare zi să fac câte ceva”, a povestit Loredana Groza, potrivit Libertatea.

Loredana Groza, despre operațiile estetice

Vedeta arată impecabil la cei 50 de ani, iar mărturie stau postările sexy, uneori îndrăznețe, pe care artista le publică pe internet. Chiar dacă mai primește comentarii răutăcioase, ba chiar jignitoare, d ela internauți în ceea ce privește pozele sexy, Loredana nu pare a pune la suflet. Aceasta nu contenește să arate cât de bine se simte în pielea ei.

Fostul jurat de la „Vocea României” a fost adesea acuzată că ar fi abuzat de operațiile estetice și că ar fi ajuns de mai multe ori pe mâna chirurgilor.

La începutul anului, Loredana a povestit ce părere are despre intervențiile chirurgicale, menite să te facă „mai frumoasă”.

Loredana susţine că nimeni nu este perfect şi că orice îmbunătăţire este binevenită, atunci când este cazul.

„Secretul frumuseții nu stă în operații. Nu ne naștem perfecți, nimeni nu e. Trebuie să avem dorința de a fi mai frumoși și nu doar fizic. În fiecare zi meditez și mulțumesc pentru aceste daruri și pentru oamenii din viața mea”, a declarat cântăreața în cadrul unei emisiuni tv.