Lovitură la Antena Stars?! Mihai Morar a explicat de ce a dispărut de la TV

În ultimele lunii, fanii au putut remarca o schimbare la Antena Stars, dar și în viața lui Mihai Morar. Vedeta de televiziune nu mai prezenta emisiunea „Răi da Buni” și nici nu a mai apărut pe micul ecran. Astfel că fanii internauți au avut un motiv de îngrijorare.

Pentru moment nu se știe dacă dispariția lui de pe sticlă are vreo legătură cu pandemia sau ce s-a întâmplat exact, însă vestea plecării de la Antena Stars a venit chiar din partea prezentatorului.

Mihai Morar a făcut anunțul la radio

Prezentatoul de la Antena Stars a elucidat toate misterele legate de dispriția de pe micul ecran. În timpul emisiunii de la Radio ZU, realizată alături de Emma Ștefan și Daniel Buzdugan, Mihai Morar a anunțat că nu mai are parteneriate cu nicio televiziune, scrie Ciao.ro.

„Din aprilie nu mai am contract cu vreo televiziune din România!”, a spus acesta în direct, potrivit sursei citate anterior.

În prezent, vedeta pare să se descurce tot mai bine în afaceri. Potrivit sursei citate anterior, Mihai Morar a reușit să își deschidă cea de-a doua cafenea Emozia, iar job-ul de la radio îi merge foarte bine. Mai mult decât atât, ar exista și contracte de publicitate bănoase.

Viața de familie, o mare bucurie pentru Mihai Morar

Alături de Gabriela Morar, Mihai are trei copii, cel mai mic dintre ei venind pe lume anul trecut „Să fii tu Binele, Iubirea din lumea asta dură, Fiindcă e singura și n-o primim pe-a doua. Dintr-un ocean, tu nu ești doar o picătură, Tu ești oceanul dintr-o picătură. Tu ești ROUA!”, scria Mihai Morar pe contul de Facebook în urmă cu aproape un an, când s-a născut ultima lui fetiță. Cele trei fete, Mara, Cezara și Roua, completează perfect viața omului de radio, iar odată ce colaborările în televiziune s-au încheiat, are și mult mai mult timp pentru activitățile de familie.

„Sunt atât de relaxat în momentul acesta, pentru ca știu că am o nevasta mult mai deșteaptă decât mine emoțional și din punct de vedere al organizarii unei familii, al organizarii treburilor și fiecare își știe calitățile, ea nu calcă peste teritoriul meu, eu nu calc peste calitățile ei și atunci e armonie la noi. (...) Cred ca e vorba pur și simplu de comunicare și să nu îi calci niciodată orgoliul, spațiul intim celuilalt. Să îi dai atât de multă libertate încât să aibe nevoie de adevărata libertate, aceea a familiei. La început eu eram mult mai orgolios decât soția mea și mi-am dat seama că nu duce nicăieri orgoliul. Au fost câțiva ani în care eram tare pe poziții ți aveam impresia că dacă eu nu sunt cel care are ultimul cuvânt înseamnă că eu sunt cel care pierde”, explica DJ-ul de la Radio ZU, pentru sursa citată mai sus. Mihai Morar și Gabriela s-au căsătorit în 2006.