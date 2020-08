Lovitura pe care i-o pregătește Andreea Bălan lui George Burcea în ceea ce privește pensia alimentară pentru fetițe. „Suma depășește cu mult posibilitățile lui financiare”

Scandalul dintre Andreea Bălan și George Burcea nu pare a se sfârși prea curând. În depoziția pe care a depus-o fostul soț al artistei la Tribunal cu privire la divorțul de aceasta s-au strecutat câteva acuzații care sugerează că Andreea Bălan i-a fost infidelă, lucru care a surprins-o într-un mod neplăcut pe aceasta. Actorul ar fi sugerat că relația dintre cântăreață și Tiberiu Argint datează de mai mult timp, lucru complet neadevărat potrivit unei surse din apropierea Andreei Bălan.

George Burcea va trebui să plătească pensie alimentară din urmă

Andreea Bălan a fost șocată după ce a aflat că George Burcea a spus despre ea că l-a înșelat în perioada în care erau căsătoriți. Acesta a presupus că relația artistei cu Tiberiu Argint este mai veche, iar o sursă a declarat pentru WOWbiz că George Burcea vrea să țină scandalul cât mai vizibil pentru un mai mare succes pe plan profesional.

„Andreea Bălan a crezut că nu aude bine când a aflat ce spune George Burcea despre ea. El susținea, voalat, că Andreea Bălan nu i-ar fi fost fidelă de-a lungul mariajului, ceea ce este, evident, absurd. În primul rând, mariajul lor a ținut doar câteva luni, cei doi despărțindu-se în iarnă, atunci când el a fost nevoit să își hainele și să plece din casa ei. În al doilea rând, el sugerează că relația dintre Andreea Bălan și Tiberiu Argint este una mai veche, dar adevărul este că ea și Tiberiu au început să vorbească abia în luna iunie. Dar el vrea să o discrediteze pe Andreea, acum este și ea convinsă că va avea parte de un proces dificil. El vrea, probabil, să țină scandalul cât mai mult și cât mai vizibil pentru a avea o șansă în carieră. De altfel, Andreea Bălan a încercat ani la rândul să îl ducă la diverse reality-show-uri, dar George Burcea era refuzat de fiecare dată, în ciuda faptului că era partenerul ei de viață, iar acum, brusc, când a început scandalul, a devenit interesant...”,a explicat sursa WOWbiz.ro.

Andreea Bălan își dorea un divorț rapid și pentru că datoria viitoare a lui George Burcea privind pensia alimentară datorată fetițelor sale va deveni din ce în ce mai mare.

„În opt luni, de când Andreea Bălan și George Burcea sunt despărțiți, el nu a contribuit cu nimic la creșterea fetițelor pe care le au împreună. Normal, când se va pronunța divorțul, el va trebui să plătească o sumă mare, din urmă, pentru pensia alimentară, iar suma cu pricina depășește cu mult posibilitățile lui financiare”, a mai dezvăluit sursa.

Andreea Bălan neagă că ar fi fost infidelă în relația cu George Burcea

George Burcea ar fi dat de înțeles că Andreea Bălan nu i-a fost fidelă și că a avut o relație cu altcineva, iar Andreea Bălan spune că este doar o încercare de-ale lui George Burcea de a-i strica ei imaginea.

„Eu în toate relațiile mele am fost fidelă. Și în această relație cu tatăl copiilor mei, eu am fost fidelă. Mi se pare foarte urât că vrea să îmi discrediteze imaginea insinuând că aș fi fost infidelă. Noi suntem despărțiți de 8 luni de zile și fiecare este liber să facă ce vrea. E foarte urât ce face. Eu absolut în toate relațiile mele am fost fidelă. Niciodată nu s-a pus problema de așa ceva”, a mărturisit Andreea Bălan pentru Spynews.

„Eu am fost o doamnă și nu am declarat mai nimic despre despărțirea noastră, tocmai ca să protejez fetele și să nu afle ele toate dedesubturile dintre noi. Dar nu îmi place să se insinueze ceva ce nu este adevărat, deci, evident, ies și spun care este adevărul”, a mai spus Andreea Bălan.