Lovitură pentru Antena 1. Acces Direct suspendă filmările. Un nou caz de COVID-19 a fost confirmat în rândul echipei, după Vulpița și Viorel

Filmările emisiunii Acces Direct au fost suspendate pentru moment. În rândul echipei de producție s-a descoperit un alt caz de COVID-19, după cele două rezultate pozitive ale Veronicăi (Vulpița) și Viorel de săptămâna trecută, informează Paginademedia.ro.

În cursul săptămânii trecute a venit oficial vestea că Vulpița și Viorel, două personaje emblematice ale show-ului au fost testați pozitiv pentru infecția cu noul coronavirus. Ulterior acestor două cazuri, se pare că s-ar fi confirmat și cel de al treilea, în cursul zilei de ieri. Filmările vor fi suspendate pentru moment, anunță sursa citată anterior.

Filmările de la Acces Direct, suspendate după COVID-19

În cursul săptămânii trecute, Mirela Vaida a anunțat că Vulpița și Viorel au fost confirmați pentru COVID-19. Cuplul Stegaru a intrat la acel moment în izolare, iar Mirela Vaida a anunțat că testul ei pentru infecția cu SARS-CoV-2 a ieșit negativ. Emisiunea a continuat însă fără prezența cuplului deja „celebru” în platou.

La o săptămâna de la eveniment, cei de la Acces Direct anunță că suspendă filmările, pentru că un alt membru al echipei a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus. Prezentatoarea emisiunii, Mirela Vaida a postat la rândul ei un mesaj pe contul personal de Facebook, în care îi anunța pe internauți că emisiunea Acces Direct își suspendă filmările, iar toți cei din echipă vor rămâne acasă o perioadă de timp, păstrând în permanență legătura cu cei de la DSP.

Totodată, Vaida a anunțat și că va repeta testul PCR, dar momentan starea ei de sănătate este bună.

„Buna dimineata! Aseara, tarziu, s-a confirmat un alt caz de COVID-19, in randul echipei noastre. Pentru ca interactionam zilnic unii cu ceilalti, atragem automat calitatea de “contacti direct” si nu vrem sa ne punem in pericol pe noi si pe ceilalti! Tocmai de aceea s-a luat decizia ca de azi sa stam acasa cu totii, o perioada de timp, tinand legatura cu DSP-ul si respectand toate prevederile legale. Eu ma simt foarte bine, deocamdata, fara vreun simptom specific si sper sa raman asa! Pentru siguranta mea si a familiei, voi repeta testul PCR in mod periodic! Va multumim pentru intelegere si griji si abia astept sa ne reintoarcem in direct, zilnic! Sunt alaturi de colegii mei aflati deja in izolare si ma rog sa treaca repede si bine peste aceasta perioada! Sa aveti cu totii liniste si sanatate!! Doamne ajuta!”, a scris Mirela Vaida pe contul personal de Facebook.

Antena 1 va difuza edițiile pregătite pentru zilele de vacanță

Potrivit Paginademedia.ro, pe post, în intervalul orar dedicat Acces Direct se vor redifuza cele mai bune ediții ale acestui sezon, dar și edițiile pregătite deja perioada din august, în care urma vacanța.

„Începând de azi şi până la finalul săptămânii, Antena 1 va redifuza cele mai bune ediţii ale acestui sezon, urmând ca de luni, 3 august, să intre pe post ediţiile speciale, fresh, înregistrate în avans de echipă pentru perioada vacanţei de vară”, anunță reprezentanții postului, citați de către sursa menționată anterior.