Lucian Mândruță a fost operat de hernie de disc. Cum a decurs intervenția și cum se simte jurnalistul

Lucian Mândruță a suferit vineri, o operație de hernie de disc, care a durat mai bine de 2 ore. Jurnalistul a ajuns la spital miercuri cu o ambulanță, acuzând dureri care nu îl lăsau se mai meargă sau să stea în picioare.

Cum se simte Lucian Mândruță după operație

Vedeta de la pupitrul știrilor a oferit, sâmbătă dimineața un interviu celor de la digifm.ro, în care a declarat că se simte bine și are ceva mai multă energie decâtv zilele trecute.Totuși, timpul pe care l-a petrecut la reanimare l-a făcut să se gândească la pacienții care sunt intubați din cauza infecției cu noul coronavirus.

„Oare cum o fi pentru oamenii infectați cu COVID-19, de la ATI, care stau intubați cu zilele? Eu am stat așa două ore și abia pot vorbi de răgușeală și usturime în gât”, s-a gândit omul de televiziune.

Omul de televiziune a postat și un mesaj imediat ce s-a trezit din operație.

”Operatia mea a reusit: am din nou doua picioare, cu ceva kilometri pe ele, dar perfect utilizabile. Nu va plictisesc decat cu esenta: pot merge din nou, nu mai am dureri, maine ma duc acasa! Multumesc deci tututor pentru grija, urari si chiar rugaciuni. Ceva-ceva a functionat”, a scris Mîndruță pe Facebook.

Lucian Mândruță ar putea fi externat mâine, potrivit declarațiilor făcute chiar de el.

De ce a făcut jurnalistul hernie de disc

Mândruță a povestit că a căpătat o durere în perioada carantinei naționale, când n-a mai făcut mișcare însă afecțiunea s-a agravat în momentul în care a ridicat un obiect greu.

"Culmea, a inceput in perioada carantinei, cand am stat mult in pat si la birou. Dupa atata stat, fara bicicleta, am dezvoltat o durere de spate si pe un picior. Venea, trecea…

Numai ca in ultimele trei zile a explodat. Cred ca ruperea si migrarea unei bucati de disc s-a intamplat la Mangalia, in momentul in care mi-am spalat masina la un self-service si am facut miscari destul de ample, cu masinaria aia grea in brate.

La inceput a fost o mica durere, n-am bagat-o de seama. Am si plecat pe mare cu fiul meu Mihai, pana la Balcic. Pe drum, durerea a crescut constant si am tratat-o cu stoicism. Numai ca acolo, cand m-am intors in pat in prima seara, a izbucnit ceva atat de puternic si ucigas incat m-am sufocat pur si simplu de la soc", a povestit jurnalistul.

În scurt timp, el nu a mai putut să meargă și abia mai respira de durere, iar medicii l-a trimis direct în sala de operații.

"A doua zi nu mai puteam merge decat pe vine sau cu bicicleta (deloc in picioare). A treia zi nu mai puteam merge DELOC. Nu pentru ca nu mai puteam misca piciorul, ci din cauza ca durerea oprea absolut orice fel de tentativa.Intors la Bucuresti, am facut un RMN si s-a confirmat: o bucata de disc apasa pe nerv. Nu mai era nimic de kineto (multumesc celor care mi-au dat o multime de contacte de medici buni pe domeniul asta). Era de bisturiu. Urgent!", a continuat el.

Medicii au lucrat cu profesionalism, astfel că știristul speră să poată merge pe bicicletă până la iarnă.

"N-a scos tot discul (spart intr-o parte) si in general a facut minime incizii. Ma voi putea intoarce la bicicleta in 8 saptamani", a spus bărbatul.