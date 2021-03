Fotografii senzaționale cu Mădălina Ghenea pe contul oficial de Instagram al filmului „House of Gucci”. Frumoasa româncă apare la braţul celebrului Al Pacino, în contextul în care face parte din distribuţia peliculei, regizată de Ridley Scott, despre asasinarea lui Maurizio Gucci, nepotul celui care a creat celebra marcă italiană de modă.

Mădăline Ghenea o interpretează pe Sophia Loren, în filmul american, iar imaginile au făcut înconjurul internetului.

Din distribuţia filmului lui Ridley fac parte şi Lady Gaga și Jared Leto. Gaga este Patrizia Reggiani, fosta soţie a moştenitorului imperiului, Murizio Gucci, care a fost ucis în 1995 la comanda ei.

Lady Gaga a publicat o imagine în care apare alături de Adam Driver, care joacă rolul lui Maurizio Gucci.

Filmul urmăreşte povestea adevărată a lui Reggiani, care a fost condamnată în 1998 pentru orchestrarea asasinării lui Gucci după ce a descoperit că el i-a fost infidel. Deşi a primit o condamnare la 29 de ani de închisoare, Reggiani a executat 18 ani şi a fost eliberată în 2016.

Filmul este bazat pe povestea din cartea „The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed" publicată de Sara Gay Forden în 2001. Filmul „House Of Gucci" ar urma să fie lansat în Statele Unite pe 24 Noiembrie 2021.