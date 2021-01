Veste șoc pentru Mădălina Ghenea. Fotomodelul român a anunțat că se află într-o relație cu nouă stea a fotbalului italian, Nicolo Zaniolo. După însă doar o zi, starul de la AS Roma a aflat că va fi tată. Nu cu Mădălina, însă, ci cu fosta să iubita.

Mădălina Ghenea ține din nou prima pagină a ziarelor din Italia după ce a devenit parte a unui triunghi amoros. Frumoasă româncă se află într-o relație cu Nicolo Zaniolo , un fotbalist cu 12 ani mai tânăr decât ea. La scurt timp după ce și a oficializat relația cu Mădălina, Zaniolo a aflat că va fi tată. NU însă cu actuală iubita ci cu fosta, fotomodelul Sară Scaperrotta. „Am visat la o familie impreuna, dar apoi lucrurile au decurs diferit. Apoi, cand mi-a spus despre sarcina ei, am fost foarte sincer, subliniind ca nu ma simt pregatit pentru un astfel de angajament, mai ales ca nu ne mai intelegeam. Dar ea a vrut sa mearga mai departe si ii respect decizia”, a explicat fotbalistul, potrivit presei străine.

La rândul ei, Mădălina Ghenea pare împăcată cu situația. De altfel, și această are o fetiță de 3 ani dintr-o relație anterioară.

Românca s-a iubit de-a lungul timpului cu fotbalistul Marco Borriello, actorii Leonardo di Caprio și Gerard Butler sau fostul acționar de la Dinamo, Dragoș Săvulescu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.