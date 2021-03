Mai mulți indivizi au încercat să spargă casa Andreei Marin

Mai mulți indivizi au încercat să intre, seară trecută, în casa Andreei Marin.

Agenții firmei de pază care monitorizează casa vedei de televiziune, s-au deplasat la fața locului, dar nu i-au mai găsit pe hoți. Ei au sunat la 112, iar polițiștii orașului Voluntari au ajuns la fața locului.

"Colegii mei din cadrul Poliției Orașului Voluntari au fost sesizați de către o societate de pază cu privire la faptul că la un imobil din orașul Voluntari a fost comisă o tentativă la infracțiunea de furt calificat. La fața locului s-au deplasat de îndată polițiștii orasului Voluntari pentru efecturea de cercetări specifice.

În prezent se efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la infracțiunea de furt calificat", a transmis purtătorul de cuvânt IPJ Ilfov Anne-Marie Ciolcă, pentru B1 TV.

Nu este pentru prima dată când se întâmplă lucrul acesta. În 2015, hoții au intrat în casa vedetei, au acționat foarte rapid și au furat bijuterii în valoare de 1.000 de lei.

