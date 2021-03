Maia Morgenstern: „Sunt rănită. Tremur”. Reacția actriței după o replică antisemită rostită la o întrunire cu directori de teatre

Actriţa Maia Morgenstern a povestit ce s-a întâmplat la o întâlnire a directorilor de teatre şi instituţii publice de cultură, sub genericul „Vocea teatrului licean bucureştean”.

Ea spune că a fost lovită de ''o scărbă fără margini'' după momentul în care o persoană a avut o replică antisemită.

„Sunt felul de om care reacţionează post traumatic. Ce-o mai fi însemnând şi asta. Ce vreau să spun este că paralizez în momentul şocului. O fi bine, o fi rău... cine mai ştie? Concret, am fost invitată oficial la o întrunire pentru directori de teatre şi instituţii publice de cultură, sub genericul „Vocea teatrului licean bucureştean”.

Lucru mare, oficiali. Chestiuni importante la ordinea zilei. Ajung cu câteva minute mai devreme. Directori, consilieri, reprezentanţi: autorităţile. Păşesc zâmbitoare către colegii mai mari, să-i salut, să le dau bineţe. Şi iată ce-mi aud urechile: „Hai s-o facem aşa, jid…” - ooops, eu n-am voie să scriu cuvântul acela (că-mi şterge FaceBook postarea), este permisă doar pronunţarea... Am încremenit. Ce-aţi spus? Răspunsul a venit promt, relaxat: „Hai, nu te mai supăra. Am spus aşa în glumă...” Nu, nu pot să nu mă supăr! Nu când îl pronunţă oameni de cultură. Nu când este pronunţat într-un cadru oficial. Şi nimeni n-a părut deranjat. În afară de mine, căci am ajuns, normal, să mă simt eu deplasată că m-a lovit o scîrbă fără margini. Nu. Nu accept! E grav. E urât. Sunt rănită. Tremur“, scrie Maia Morgenstern.

Mai mulți actori și-au arătat solidaritatea

Regizorul Victor Ioan Frunză şi-a arătat solidaritatea şi a scris: "Doamna Maia Morgenstern a fost azi victima unei ofense rasiste inacceptabile. Îi transmit artistei solidaritatea mea şi compasiunea mea afectuoasă şi vă îndemn şi pe voi să faceţi la fel. E mare nevoie!".

