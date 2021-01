Mama Oanei Roman va fi operată, după ce starea ei s-a înrăutățit. ''Nu am voie să intru să o văd, dar știu că totul o să fie bine''

Mioara Roman va fi în curând operată, după ce starea ei de sănătate s-a înrăutățit. Oana Roman a spus, pe o rețea de socializare, că mama ei va suferi o intervenție laparoscopică pentru a i se înlătura colecistul. Vedeta nu și-a mai văzut mama de aproape o săptămână.

„Am zis că astăzi nu ies din casă pe frigul ăsta îngrozitor, dar a trebuit să ies, pentru că trebuie să mă duc la mama la spital să-i duc medicamentele. Din păcate, ea nu a fost externată astăzi sau ieri, cum credeam. Din păcate, va mai sta câteva zile la spital pentru că va suferi o intervenție laparoscopică pentru a i se înlătura colecistul, pentru că avea această problemă și devenise urgentă. Trebuie să mă duc să îi duc pastilele, pentru că are un tratament pe care cei de la spital nu i-l pot da în întregime. Mă duc să îi las pastilele jos, la recepție. Nu am voie să intru să o văd, nu am văzut-o de miercuri, n-o să o pot vedea nici când se va opera, nici după ce se va opera, dar știu că totul o să fie bine”, a spus Oana Roman pe Instagram.

Ce a spus aceasta legat de despărțirea de Marius Elisei

Cuplul s-a despărțit de Sărbători. Aceasta a spus, pentru Kanal D, că Marius Elisei nu a fost de acord ca soacra să mai locuiască în casa lor.

"Mama trebuie să stea cu mine pentru că nu mai putea să stea singură. Marius a venit cu ideea să stea cu noi, dar apoi nu i-a mai convenit, pentru că simțea că îi ia din intimitate, că nu mai era aceeași atmosferă în casă. Dar nu de la asta au început discuțiile dintre noi, acestea au apărut de mai mulți ani, dar nu din cauza mamei. Problemele nu au venit din exterior, au fost interioare. La un moment se întâmplă să ajungi în punctul în care să îți dai seama că sunt chestii care țin de principii de viață, care sunt diferite. Si atunci, ce rost are să te chinui? Nu e sfârșitul lumii, nu moare nimeni”, a spus Oana Roman, potrivit cancan.ro.