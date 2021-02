''Mank'', filmul cu cele mai multe nominalizări la Globurile de Aur 2021

Lista nominalizărilor la Globurile de Aur 2021 a fost publicată în urmă cu puțin timp, iar pelicula "Mank" se bucură de cele mai multe nominalizări pentru statueta ce va fi decernată la data de 28 februarie. Pelicula îi are în rolurile principale pe Gary Oldman şi pe Amanda Seyfried, iar bugetul de producție a ajuns până la 30 de milioane de dolari.

În contextul pandmeiei de COVID-19, mai multe studiouri ai decis să își întrerupă activitate, iar în contextul închiderii sălilor de cinema și al lockdown-ului la nivel mondial, mai multe pelicule programate inițial pentru lansarea în cinematografe s-au difuzat în premieră pe platforme precum Netflix, Amazon Primes sau Hullu.Anul 2020 a adus o serie de schimbări drastice în industria filmului. Nu doar închiderea sălilor de cineva i-a afectat pe producători și actor, ci și sistarea filmărilor pentru o serie de pelicule ce s-ar fi anunțat a fi de mare succes.

Mank, filmul produs de Netflix, a obținut cele mai multe nominzalizări



Lungmetrajul "Mank", produs de Netflix, a primit miercuri cele mai multe nominalizări la Globurile de Aur, trofee care deschid sezonul marilor premii cinematografice de la Hollywood, şi va concura la şase categorii, inclusiv la categoria "cel mai bun film dramatic", informează AFP. „Mank“ este filmul cu cele mai multe nominalizări, şapte în total, în timp ce actorii Anya Taylor-Joy şi Sasha Baron Cohen au câte două.



Filmat în alb negru de regizorul David Fincher, "Mank" explorează epoca de aur a Hollywoodului, prezentând povestea scenaristului Herman J. Mankiewicz, interpretat de Gary Oldman, şi realizarea celebrului film "Citizen Kane", de Orson Welles.

Lista nominalizărilor la Globurile de Aur 2021

Nominalizările pentru cea de-a 78-a gală de decernare a premiilor Asociaţiei Presei Străine de la Hollywood au fost anunţate de Sarah Jessica Parker şi Taraji P. Henson. Aproape toate filmele care sunt nominalizate pentru Cel mai bun film – dramă au fost lansate fie online, fie urmează să aibă premiera în sălile de cinema, din cauza pandemiei.

Cea mai bună dramă

“Nomadland”

“Mank”

“The Father”

“Promising Young Woman“

“The Trial of the Chicago 7”

Cel mai bun film musical sau de comedie

“Borat Subsequent Moviefilm”

“Hamilton”

“Music”

“Palm Springs”

“The Prom”

Cel mai bun regizor

Emerald Fennell, (“Promising Young Woman”)

David FIncher, “Mank”

Chloé Zhao (“Nomadland”)

Regina King (“One Night in Miami”)

Aaron Sorkin (“The Trial of the Chicago 7”)

Cel mai bun actor la categoria dramă

Riz Ahmed (“Sound of Metal”)

Chadwick Boseman (“Ma Rainey’s Black Bottom”)

Anthony Hopkins (“The Father”)

Gary Oldman (“Mank”)

Tahar Rahim (“The Mauritanian”)

Cea mai bună actriță la categoria dramă

Viola Davis (“Ma Rainey’s Black Bottom”)

Andra Day (“The United States vs Billie”)

Frances McDormand (“Nomadland”)

Carey Mulligan (“Promising Young Woman”)

Vanessa Kirby (“Pieces of a Woman”)

Cel mai bun actor într-un film musical sau de comedie

Sacha Baron Cohen (“Borat Subsequent Moviefilm”)

James Corden (“The Prom”)

Lin-Manuel Miranda (“Hamilton”)

Andy Samberg (“Palm Springs”)

Dev Patel (“Personal History of David Copperfield”)

Cea mai bună actriță într-un film musical sau de comedie

Maria Bakalova (“Borat Subsequent Moviefilm”)

Kate Hudson (“Music”)

Michelle Pfeiffer (“French Exit”)

Rosamund Pike (“I Care A Lot”)

Anya Taylor-Joy (“Emma”)

Cel mai bun scenariu

Aaron Sorkin (“The Trial of the Chicago 7”)

Chloé Zhao (“Nomadland”)

Florian Zeller and Christopher Hampton (“The Father”)

Jack Fincher (“Mank”)

Emerald Fennell (“Promising Young Woman”)

Originalitate

Alexandre Desplat (“The Midnight Sky”)

Ludwig Göransson (“Tenet”)

James Newton Howard (“News of the World”)

Trent Reznor & Atticus Ross and Jon Batiste (“Soul”)

Trent Reznor & Atticus Ross (“Mank”)

Cel mai bun cântec original dintr-un film

“IO SÌ (SEEN)” — “The Life Ahead”

Muzică: Diane Warren

Versuri: Diane Warren, Laura Pausini, Niccolò Agliardi“SPEAK NOW” — “One Night in Miami”

Muzică: Leslie Odom Jr, Sam Ashworth

Versuri: Leslie Odom Jr, Sam Ashworth“TIGRESS & TWEED” — “The United States Vs. Billie Holiday”

Muzică: Andra Day, Raphael Saadiq

Versuri: Andra Day, Raphael Saadiq“FIGHT FOR YOU” — “Judas and the Black Messiah”

Muzică: H.E.R., Dernst Emile II

Versuri: H.E.R., Tiara Thomas“HEAR MY VOICE” — “The Trial of the Chicago 7”

Muzică: Daniel Pemberton

Versuri: Daniel Pemberton, Celeste Waite