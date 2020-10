Mara Bănică și fiul ei, infectați cu COVID-19. Jurnalista a zăcut o săptămână, cu simptome groaznice

Inca mai exista oameni care nu cred in existenta virusului SarsCov2. Inca mai exista oameni care sunt de parere ca persoanele publice din Romania au primit zeci de mii de euro pentru a se declara bolnavi. Mi se pare ca va fi din ce in ce mai rar sa gasim in generatiile ce vor urma un minim de nivel cultural. Suntem analfabeti functionali intr un mare procent. Ca sa nu mai zic ca noi, romanii, oricum suntem smecheri. Poate de aia iesim asimptomatici pe strazi, fara sa ne pese ca i putem ucide pe altii. Am avut boala asta in luna iulie. Si eu si copilul meu. Am ales sa tac tocmai pentru ca oamenii cunoscuti erau acuzati ca primesc bani pentru a se declara bolnavi. A fost greu, foarte greu, am zacut aproape o saptamana, am avut dureri infioratoare de cap, de muschi, de oase. Prietenii apropiati, contactii directi si familia au stiut. Si peste toate astea, gandul ca fiul meu era si el pozitiv, ma facea sa mi doresc sa nu mai fiu, doar ca el sa fie sanatos. Am donat plasma, mai apoi, ceea ce ar trebui sa faca toti cei care au avut boala. Ne facem anticorpii lunar, inca mai avem, e drept, nu stiu pentru cata vreme. Fac public acum lucrul asta, cand nebunia “persoane publice platite” a trecut, cu un indemn la bun simt: poate nu aveti simptome, desi stiti ca sunteti pozitivi. Asta nu va da dreptul de a iesi pe strada. Doar pentru ca pe voi nu va doare nimic, pozitivi fiind! Asta e motivul raspandirii bolii. Singurul.

