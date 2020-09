Marele ACTOR român care a ajuns să vândă ROȘII în piață. Incredibil despre cine este vorba!

Celor ce se aprovizionează de regulă la piața volantă din Cotroceni, nu le-a venit a crede ochilor când, în weekend, la taraba de roșii, un mare actor al scenei românești era pe post de vânzător. Mai întâi s-au uitat după camere de filmat crezând că au nimerit în mijlocul unei scene. Dar nu, era doar realitatea: marele Alexandru Arșinel, punea roșii pe cântar și dădea rest la oameni!

Alexandru Arșinel, de pe scenă la taraba cu legume

Cum de a ajuns Arșinel de pe scenă la taraba cu roșii, ardei și bulion? Celebrul actor în vârstă de 81 de ani a venit să îşi ajută fiul cel mic, care are o afacere în domeniul agricol, scrie Click.

Chiar dacă este operat de hernie de disc şi de rinichi, cu tensiune şi dureri de picioare, Arşinel își duce viaţa într-un mod foarte dinamic.

Fotoreporterii l-au surprins cărând cu maşina de acasă spre piaţa volantă de la Cotroceni câteva lădiţe cu legume proaspete. Arșinel, ajutat de fiul său cel mic, Cristian, a descărcat marfa şi a mai stat circa o oră la vânzare.

Actorul - îmbrăcat modest și cu masca de protecţie pe faţă, era aproape de nerecunoscut la o primă vedere. Și nu puțini au fost cei care nici n/au băgat de seamă că îi servește o glorie a scenei românești.

Ce preț au legumele lui Arșinel

Marfa lui Arşinel, se pare însă că era mare căutare. Ce prețuri avea vedeta la legume? Ei, bine, ceva mai mari a la Obor! Kilogramul de roşii - 6 lei, cel de ardei kapia în mai multe culori - 10 lei, guliile 6 lei, iar sucul de roşii 15 lei litrul.

„Îmi place să fac asta pentru că îmi place să fiu printre oameni, să-i văd cum se uită la produse, cum negociază... Legumele sunt excelente, eu toată vara numai de la fiul meu am mâncat. Îmi aducea prospături cu lădiţele la Sinaia, acolo unde am stat izolat cu soţia mea. Am avut noroc că s-a apucat de treaba asta pe care o face cu o pasiune extraordinară şi toată vara am profitat de producţia lui. Am mâncat bio, dar m-am şi îngrăşat «bio» în izolare. Nu mult, 2-3 kg”, a mărturisit, râzând, Alexandru Arşinel.

Fiului cel mic al actorului, Cristian este absolvent de Drept şi de ASE, dar a ales să se dedice grădinăritului, o pasiune mai veche de a sa. El și-a amenajat un solar pe un teren din apropierea Bucureştiului, iar anul trecut a pătruns şi în supermarketuri, unde vindea roşii şi ardei la caserolă.

Ce pensie are actorul la 81 de ani

Alexandru Arșinel primește o sumă de ordinul zecilor de mii de lei lunar. Fost manager al Teatrului de Revistă Tănase a ieșit la pensie cu o sumă generoasă, la care se mai adaugă o pensie de merit, o indemnizație de revoluționar și una de handicap de la soția bolnavă.

Potrivit ultimei declarații de avere, acesta a încasat 33.720 lei (pensie de revoluţionar), 73.512 lei (pensie), 74.772 lei (indemnizaţie de merit de la Ministerul Culturii), dar și alți 10.800 de lei (o indemnizație handicap gr. 2 pentru că o îngrijește pe soția bolnavă). Totalul anual a fost de 107.232 lei, ceea ce înseamnă 8.936 lei pe lună.