Maria Cârneci, despre decesul lui Nelu Ploieșteanu: Am rămas șocată. Un artist care lasă multă durere în lumea colegilor și a familiei (VIDEO)

Nelu Ploieșteanu, unul dintre cei mai apreciaţi cântăreţi de muzică lăutărească, a murit vineri dimineață. Artistul, în vârstă de 70 de ani, era infectat cu coronavirus. Acesta era internat în stare critică, la Secţia ATI Toxicologie de la Spitalul Floreasca, plămânii fiind afectaţi în proporţie de 70%.

Vestea decesului i-a întristat pe artiștii români, iar cântăreața de muzică populară, Maria Cârneci a declarat, pentru B1 TV, că este șocată după decesul marelui artist.

Maria Cârneci: Mi se rupe sufletul!

„Dumnezeul să-l odihnească! A mai pierit un priten, un artist. Nu m-aș fi gândit pentru că tot timpul mă leagă o prietenie de 35 de ani cu Nelu Ploieșteanu și se spune că omul se cunoaște și mai ales călitățile lui de om, se cunosc atunci când stai mai mult timp și ești plecat la drum. Am cântat alături de el în Germania, la Offenbach 6 luni de zile. Mi se rupe sufletul, îi cunosc familia, o cunosc pe soție, îi cunosc copiii. Un artist care lasă multă durere și în lumea noastră a colegilor, dar mai ales a familiei pentru el se zbatea, el muncea ca toți să fie bine și să nu le lipsească ceva. Nu pot să vă spun în cuvinte cât de rău îmi pare pentru că în atâția ani, am mii de amintiri frumoase alături de soțul meu, care a plecat la stele acum un an și ceva.

Era un lăutar, un artist de mătase. Niciodată nu intra pe scenă la voia întâmplării. Deși bărbat, era atent la cele mai mici detalii, impecabil, iar ca om, de o educație și de o modestie cum rar întâlnim. De dimineață mi-a scris o prietenă. Deci, am rămas șocată. Timp de 20 de minute am rămas cu telefonul în mână și nu știam unde să o mai apuc. Cât poate să fie de greu, ce putere avem noi, decât ne-am rugat pentru toți care sunt pe patul de suferință, dar din păcate, încă o dată ne demonstrează viața că omul, în general, nu are nicio putere și că nimeni nu știe când, cum și care va fi ultima clipă. Din păcate, pentru Nelu s-a întâmplat astăzi”, a spus Maria Cârneci, pentru B1 TV.

Anunțul a fost făcut chiar de Mara Bănică, într-o postare pe Facebook.

”Speram să nu primesc niciodată vestea asta... Drum bun, nea Nelu! Să te ierte bunul Dumnezeu și să-ți odihnească sufletul în Rai!”, a scris Mara Bănică pe Facebook.

”Mi-a fost și groază când mi-a sunat telefonul. Nu știu de ce mi se întâmplă mie în ultima vreme. M-a sunat fiica lui cu care am vorbit în fiecare zi, și, în momentul în care te sună în crucea nopții, mi-a și spus: ”Știi de ce te sun la ora asta, nu?” Și nici nu a mai fost necesar să îmi spună.

Am înțeles că puțin după miezul nopții s-a stins. Problema este că ieri, doamna Elena, soția lui Nea Nelu, a primit un telefon de la DSP în care a fost anunțată că pot ieși din carantină. Și dumneaei, și Nea Nelu. Deci, legal, nu mai exista pericolul răspândirii virusului și nici nu cred că îl mai avea în organism”, a povestit Mara Bănică la Antena 3.

Artistul a fost inițial diagnosticat cu COVID-19, a fost internat însă a plecat din spital pe semnătură. La doar câteva zile, a ajuns din nou la spital, de data aceasta în stare gravă, iar medicii au fost nevoiți să îl intubeze deoarece avea o saturație extrem de mică.

Acestea erau unele dintre cele mai apreciate melodii ale regretatului artist.

