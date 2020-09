Maria Ciobanu împlinește 83 de ani. Secretele celei mai iubite cântărețe de muzică populară din România

Maria Ciobanu, supranumită și „Ciocârlia muzicii populare românești" împlinește astăzi, 3 septembrie, 83 de ani. Artista, înzestrată cu o voce divină, și-a dedicat mai mult de 60 de ani din viață carierei muzicale.

Secretele Mariei Ciobanu, cea mai iubită cântăreață de muzică populară

Maria Ciobanu s-a născut pe 3 septembrie 1937, în satul Hotăroaia, comuna Roșiile, județul Valcea. Aceasta a moștenit talentul de la părinții ei, Ion Ciobanu, un instrumentist și mama sa, Nicolița Ciobanu, o cântăreață cu o voce deosebită.

Invidiată pentru succesul ei, cântăreața a avut o viață personală plină de greutăți, chiar dacă întotdeauna și-a întâmpinat ascultătorii cu zâmbetul pe buze. Vedeta a avut câteva căsnici eșuate și chiar a fost despărțită de fiul ei, Ionuț Dolănescu.

Maria Ciobanu are trei copii din trei căsnicii

Vedeta muzicii populare are trei copii: Leontina Văduva (59 de ani), care s-a născut în timpul primei căsnicii, cu un bărbat din satul natal Roşiile, judeţul Vâlcea, Camelia Filip (52 de ani) este rodul iubirii cu „fluieraşul” Florea Burnea din Ansamblul Ciocârlia, iar Ionuţ Dolănescu (48 de ani) este fiul regretatului Ion Dolănescu.

După ce prietena ei Ileana Sărăroiu a murit pe scenă la o nuntă, Maria Ciobanu s-a recăsătorit cu văduvul ei, Mircea Câmpeanu, un fost baschetbalist de performanță, cel care îi este alături şi astăzi, de aproape 40 de ani.

Maria Ciobanu alături de cei trei copii ai săi

Toți cei 3 copii ai artistei au urmat o carieră muzicală

Toți copii Mariei Ciobanu au fost înzestrați cu talent și pasiune pentru muzică și au călcat pe urmele mamei sale: Leontina este soprană, iar Camelia și Ionuț au urmat calea folclorului.

Vedeta își petrece bătrânețea departe de România

Artista s-a stabilit de mai mulţi ani în America, unde locuieşte cu fiica sa, Camelia Ciobanu Filip, în California, într-un cartier din Los Angeles, foarte aproape de malul Oceanului. Motivele pentru care a decis că e timpul să părăsească plaiurile mioritice au fost problemele de sănătate care au început să apară odată cu înaintarea în vârstă, dar şi faptul că cei trei copii ai săi s-au stabilit în străinătate. Ionuţ Dolănescu, soţia sa, Doiniţa, şi cei trei copii locuiesc în Florida, iar fata cea mare, soprana Leontina Văduva, este stabilită la Paris, dar are şi o casă la New York.



„Maria Ciobanu este bolnavă și în ultimul an starea de sănătate s-a agravat. Are stări acute de oboseală, dureri de cap și nu prea poate să mai stea în picioare mai mult de 20 de minute. În plus, are probleme cu inima, ceea ce duce uneori la o respirație greoaie și palpitații”, au precizat surse apropiate de artistă anul trecut, potrivit Impact.



Are 6 nepoți talentați

Din partea primei sale mai mari, Leontina, cântăreața are un nepot Robert Nicholas (16 ani), din partea Cameliei, Mariana Elisa (24 de ani) şi un băiat, Cristian, iar din partea lui Ionuț, încă 3 nepoți, Ionuţ Vlad (11 ani şi jumătate), Ioana Maria (9 ani) şi Iancu Marian Nicolae (5 ani şi jumătate)

„Să mă ţină Dumnezeu sănătoasă. Am şase nepoţi, comori de copii buni şi frumoşi, cu drag mă ocup de educaţia lor şi m-aş bucura peste ani să-i iubească publicul“

Maria Ciobanu, altături de copii și nepoți

Maria Ciobanu, o cântăreață cu un repertoriu impresionant

Repertoriul Mariei Ciobanu cuprinde peste 500 de piese,printre care slagăre pe care românii nu le vor uita niciodată: Lie, lie, ciocârlie, „Aurelu’ mamii“, „Vântul de vară mă bate“, „Lângă poartă am un tei“, „Cei mai frumoşi ani ai mei“, „Ce n-aş da să mai fiu mică“, „Roata mare“.



Cântăreața a fost despărțită de fiul ei, Ionuț Dolănescu, în copilărie

În august 1971, Maria Ciobanu şi Ion Dolănescu s-au căsătorit, iar la un an de la nuntă s-a născut fiul lor: Ionuț Dolănescu. Cei doi au locuit împreună doar 4 ani, iar după divorț, artista a suferit enorm, pentru că nu i s-a mai permis să își vadă băiatul timp de 25 de ani.

Ionuț Dolănescu alături de părinți