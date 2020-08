Mark Stam, infectat cu coronavirus. Care este starea artistului în prezent

Mark Stam, un artist din Republica Moldova, care și-a clădit o carieră de succes în România, este infectat cu noul coronavirus. După ce s-a întors din Moldova, s-a gândit să își facă testul pentru siguranța sa și a celor cu care urma să lucreze. Nu s-ar fi așteptat la acest rezultat pentru că nu avea simptome. Dept urmare, Mark Stam a fost mai mult decât sursprins să afle că este infectat cu SARS-CoV-2.

Mark Stam, infectat cu noul coronavirus

Mark Stam, în vârstă de 22 de ani, fusese acasă, în Republica Moldova, pentru două luni de zile, iar atunci când s-a întors în România, a vrut să facă testul pentru coronavirus pentru siguranța lui și a celor din jur și pentru a-și relua activitățile artistice liniștit, potrivit antena3.ro.

Având în vedere că nu avea simptome, era sigur că rezultatul testului COVID-19 va fi unul negativ, însă nici pe departe. Artistul a primit neplăcuta veste că este infectat cu noul coronavirus. În momentul de față, Mark Stam este în izolare acasă și urmează un tratament pe care î l-au prescris medicii.

Ultima piesă lansată de Mark Stam se numește „Lassă-mă” și are deja peste 1.400.000 de vizualizări pe YouTube.

Mark Stam, infectat cu noul coronavirus

Despre Mark Stam

Mark Stam a devenit cunoscut în România după ce a lansat piesa „Doar Noi”, în colaborare cu Alina Eremia. Aceasta a fost urmată de piese precum „IMPAR” sau „Vina Mea”, care cumulat au petrecut 20 de săptămâni în topurile radio și TV. În 2019 a lansat piesa „Nesimțit”.A adormit pe plaja din Costinești, lângă Obelisc. Când s-a trezit, turistul a avut parte de cea mai neplăcută surpriză

În Republica Moldova, Mark Stam a devenit cunoscut încă din 2013, când a participat la un show de tip concurs numit „Moldova are Talent”. În luna martie a lui 2017, artistul a lansat primul său single, „A murit iubirea”, urmat de piesa în limba engleză „Days are coming” și „Doar Noi”, lansate în luna iulie a aceluiași an. Cele trei piese se încadrează în stilul pop, însă cântărețul declară că el se regăsește și în R&B, Soul și Folk.

În momentul de față, artistul este stabilit în București.