Matthew McConaughey se pregătește să intre în politică. Funcția pe care o urmărește talentatul actor american

Îndrăgitul actor american Matthew McConaughey se gândește să candideze pentru funcţia de guvernator al statului Texas, a anunţat el miercuri în podcastul "The Balanced Voice".

"Mă gândesc cu adevărat la asta. Mă întreb care este rolul meu în calitate de lider...Pentru că mă gândesc că am lucruri de învăţat şi de împărtăşit, dar care este rolul meu? Care este rolul meu în următorul capitol din viaţa mea?", ", a spus actorul.

McConaughey, în vârstă de 51 de ani, s-a născut și a crescut în Texas înainte de a se mută la Los Angeles, unde a cucerit cinematografia.

Mai mulţi actori au fost seduşi de Casa Albă. Ronald Reagan, actor în anii 1950, a avut două mandate ca preşedinte, în timp ce Arnold Schwarzenegger a fost timp de zece ani guvernatorul Californiei. Alte două vedete speră să se prezinte la prezidenţiale: Dwayne "The Rock" Johnson şi Will Smith.

