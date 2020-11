Meghan Markle a recunoscut că a făcut un avort spontan, în vara acestui an: „Știam, în timp ce îmi strângeam primul copil născut, că îl pierd al doilea”

Deși pare că trăiesc mai fericiți ca niciodată, în timpul aparițiilor rare din public sau din social – media, Meghan Markle și Prințul Harry s-au confruntat și cu momente de-a dreptul cumplite în viața de familie. Recent, Ducesa de Sussex a dezvăluit că a pierdut o sarcină, în timp ce Archie era încă mic, informează The Sun.

Meghan Markle a pierdut cea de-a doua sarcină

Pentru fanii cuplului regal vestea a fost una fulgerătoare, pentru că nimeni nu știa că Ducesa de Sussex aștepta cel de-al doilea copil. În luna iulie a acestui an, Meghan Markle a pierdut sarcina, așa cum a relatat într-un interviu pentru The New York Times.

Actrița a povestit că îi schimba scutecului primului născut al familiei, Archie, când a simțit o durere cuplită. Vedea din Suits s-a prăbușit la acel moment pe podea, cu micuțul în vârstă de un an în brațe și a știut imediat că ceva cumplit s-a întâmplat cu cel de-al doilea copil pe care îl aștepta.

„După ce i-am schimbat scutecul, am simțit o crampă extrem de dureroasă. Am căzut pe podea cu el în brațe, fredonând un cântec de leagăn pentru a ne menține pe amândoi calmi, tonul vesel era într-un contrast puternic cu sentimentul meu că ceva nu era în regulă.

Știam, în timp ce îmi strângeam primul copil născut, că îl pierd al doilea. Câteva ore mai târziu, eram pe un pat de spital, ținându-mă de soțul meu. A pierde un copil înseamnă a purta o durere aproape insuportabilă, trăită de mulți, dar discutată prea puțin”, a mărturisit Meghan, potrviti srusei citate mai sus.

Archie, primul copil al Ducilor de Sussex

Meghan și Harry au împreună un băiețel pe nume Archie. Cuplul s-a bucurat pentru prima dată de privilegiul de a deveni părinți în luna mai a anului trecut.

Comparativ cu verișorii săi din familia regală, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louise, Archie a fost ținut departe de lumina reflectoarelor, actrița dorindu-și foarte mult ca micuțul să nu fie un subiect abordat de tabloidele britanice.

2020, un an dificil pentru Meghan și Harry

Foștii Duce de Sussex au trecut printr-o serie de momente tensionate pe parcursul anului 2020, iar cele mai multe dintre ele nu au venit în contextul pandemiei, așa cum s-a întâmplat poate în viața altor vedete.

În luna ianuarie a acestui an, actrița și fratele Prințului William au decis să părăsească Familia Regală și obligațiile pe care titlurile le aduceau în viața lor, să își ia copilul și să se mute în Statele Unite, unde doresc să trăiască precum doi oameni obișnuiți.