Meghan Markle a vrut să renunțe la Prințul Harry. De ce aceasta a fost pe cale să pună punct relației

Meghan Markle a suferit foarte mult din cauza paparazzilor, mai ales că presa tabloidă britanică i-a încălcat adesea dreptul la intimitate. În momentul în care mama ei, Doria Ragland, a devenit ținta acestor fotografi, Ducesa de Sussex a suferit extrem de mult și chiar s-a gândit să pună punct relației cu Prințul Harry.

De ce a vrut să renunțe Meghan Markle la Prințul Harry

Meghan Markle a izbucnit în lacrimi din cauza unor fotografii cu mama ei, Doria Ragland, nesuportând să o vadă pe aceasta cum devine țina paparazzilor. Soția Prințului Harry are o relație foarte strânsă cu mama ei și a suferit mult când a văzut că i se încalcă dreptul la intimitate, potrivit Elle.

Potrivit cărții Finding Freedom: Harry and Meghan and The Making of a Modern Royal Family, respectivele fotografii o arătau pe mama lui Meghan Markle în timp ce mergea la o curățătorie pentru a-și spăla hainele. În acel moment, Ducesa de Sussex s-a gândit serios să pună punct relației cu Prințul Harry, dar acesta, îngrijorat că ar putea-o pierde pe aleasa lui, a încercat să o protejeze.

„Mama lui Meghan, Doria, era în permanență ținta lor. Atunci când un tabloid a publicat fotografiile cu ea când mergea la spălătorie, dând de înțeles că locuiește într-un cartier rău famat din Los Angeles, Meghan a ales să tacă. Însă, de fapt ea plângea. Îngrijorat că s-ar putea să o piardă, Harry a încercat să o protejeze”, au explicat autorii cărții, Omid Scobie și Carolyn Durand.

Paparazzi le fac o viață grea lui Meghan Markle și Prințului Harry. De curând, cei doi i-au dat în judecată pe fotografi din cauza unor fotografii cu Archie, fiul lor în vârstă de un an. Harry și Meghan au acuzat paparazzi că le-au violat intimitatea, folosindu-se de drone și teleobiective pentru a-l fotografia pe cel mic.

Acum, în speranța că vor scăpa de paparazzi, Meghan Markle și Prințul Harry și-au cumpărat o casă în Santa Barbara, tocmai pentru a avea parte de mai multă intimitate.

A fugit la mare, la Mamaia, deşi părinţii n-o lăsau. Le-a trimis o poză de acolo, dar şoc: au văzut cum arată de la talie în jos

Meghan Markle și Prințul Harry au crezut că vor scăpa de atenția presei

Ducii de Sussex au luat decizia de a renunța la rolurile de membri seniori ai familiei regale britanice și implicit de a renunța la îndatoririle regale pentru a începe o nouă viață, însă tot s-au aflat în atenția publicului, iar paparazzi ar fi făcut orice pentru a obține o poză cu ei doi.

Meghan Markle și Prințul Harry au crezut că după ce se vor renunța la viața în sânul familiei regale și se vor muta în Los Angeles, vor avea parte de mai multă intimitate. Expertul Katie Nicholl a declarat că cei doi „s-au înșelat amarnic” în a gândi că vor beneficia de mai multă intimitate.

„Cred că una dintre marile preocupări atunci când cuplul s-a mutat în Los Angeles a fost securitatea, cel puțin, cine urma să plătească pentru această securitate. Înțeleg că închiriază casa lui Syler Perry, care este însoțită de propria securitate. Unul dintre aspectele cheie pentru ei este ca sunt în centrul atenției. Aceștia atrag o atenție deosebită, iar preocuparea lor a fost întotdeauna modul în care își vor echilibra viața privată cu rolurile lor publice”, a declarat Katie Nicholl.