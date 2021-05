Meghan Markle lansează o carte pentru copii. Ducesa a fost inspirată de relația dintre soțul său, prințul Harry și fiul lor, Archie

Meghan Markle revine în centrul atenției cu o nouă carte. Soția prințului Harry a anunțat că va lansa prima sa carte pentru copii, la începutul lunii iunie.

Intitulată „The Bench”, cartea explorează legătura specială dintre un tată şi fiul lui, văzută prin ochii mamei. Ducesa de Sussex spune că a fost inspirată de relaţia dintre soţul ei şi fiul lor, Archie, și „captează emoţionant relaţia dintre taţi şi fii care evoluează şi se extinde” şi „ne aminteşte multele feluri în care dragostea se conturează şi poate fi exprimată într-o familie modernă”, se arată într-un comunicat.

Meghan Markle va nara ediţia audio a cărţii, care va fi lansată în SUA şi Canada.

BREAKING: The Duchess of Sussex is writing a children's book called "The Bench." It's set to publish on June 8, 2021. pic.twitter.com/9VP3QXoC5D