Melania Trump, ținută exorbitantă în ziua votului. Mesajul subliminal pe care ar fi vrut să îl transmită prin imprimeul rochiei

Melania Trump o bifat o nouă apariție impecabilă, dar controversată, în ziua votului. Soția actualului președinte al Amercii s-a făcut remarcată atât prin ținuta estimată la nu mai puțin de 30.000 de dolari, dar și prin faptul că, în ciuda pandemiei de COVID-19, n-a purtat mască de protecție. Presa internațională scrie că Melania a fost singura persoană care nu purta mască de protecție la intrarea în secția de votare.

Marți dimineața, doamna Trump a ieșit să voteze în statul Florida îmbrăcată într-o rochie Gucci, albă, cu imprimeu de lanțuri, a cărei valoare ajunge la 6,275 de dolari. Chiar dacă acest imprimeu este iconic casei de modă, mai mulți oameni au susținut că designul părea să o încătușeze, acuzând-o că a ținut să transmită un „mesaj” cu ținuta ei, potrivit nzherald.

First lady Melania Trump votes in Palm Beach, Florida, saying she wanted to cast her ballot on Election Day. https://t.co/sMndhXToVN pic.twitter.com/NAAmar59Bv