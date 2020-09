La începutul lunii septembrie, Codin Maticiuc s-a oferit să renoveze etajul 7 din Institutul Clinic Fundeni, unde sunt tratați copii bolnavi de cancer. Ca să ducă la bun sfârșit proiectul, acesta a cerut sprijin financiar de la cei care îl admiră și doresc să se alăture cauzei, însă nu se aștepta să fie el însuși impresionat până la lacrimi.

Mesajul de Facebook al unei viitoare mămică, care l-a impresionat pe Maticiuc

Fostul „Crai de Dorobanți", devenit la rândul lui tată a primit un mesaj pe Facebook de la o viitoare mămică, care, în ciuda dificultăților materiale a vrut să pună umărul la renovarea pavilionului.

”Mai am nevoie de ajutor și acesta se poate acorda în două feluri: donând către Fundatia Metropolis sau cumpărand de pe Tshirt Factory.rotricouri de la rubrica caritate. Am această bucurie perioada asta: am demarat lucrurile de renovare a etajului 7 de la Fundeni. Mulțumesc mult tuturor celor care au pus deja umărul. Detalii mai multe sunt pe storyurile de pe Facebook și Instagram”, scria vedeta pe Facebook, temându-se că banii nu vor fi de ajuns să termine lucrarea.

Și-a anulat nunta, după ce a aflat un lucru TERIBIL despre partenerul său. În toți cei șapte ani de relație i-a ASCUNS asta

Răspunsul tinerei l-a lăsat fără cuvinte pe Maticiuc

"Vreau să ajut și eu. Dacă se poate să-mi lași un număr de cont și detaliile necesare pentru a face un transfer bancar. Nu pot să donez o sumă foarte mare pentru că am un salariu micuț (2300 de lei) și sunt donator lunar pentru spitalul construit de Fundația Dăruiește Viață, dar și pentru Magic Camp și aștept și eu un bebe, însă nu pot sta indiferentă la eforturile depuse de tine", i-a scris femeia.

Impresionat de generozitatea ei, actorul din "Miami Bici" a rugat-o să păstreze banii pentru copilul pe care urmează să-l nască și i-a promis că va termina renovare fără să fie nevoie de sacrificiul ei.