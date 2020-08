Smiley și-a cerut scuze public, după ce a fost oprit miercuri de polițiști pe Autostrada Soarelui din cauză că a depășit viteză legală. Artistul a postat un mesaj pe Facebook în care a povestit întâmplarea și în care și-a exprimat părerea de rău pentru că a dat un exemplu negativ.

Smiley a fost amendat din cauza faptului că a depășit viteza legală pe Autostrada Soarelui

Chiar dacă testul antidrog la care l-a supus agentul rutier, a fost negativ, Smiley depășise viteza cu aproape 25 de kilometri și a fost amendat. În mesajul transmis pe rețeaua de socializare, vedeta a asigurat că nu este o persoană care încalcă regulile în mod obișnuit, ci a fost, pur și simplu, o întâmplare.

"Aș vrea să aflați asta de la mine. Am fost testat antidrog de către Poliția Română care organizează filtre în drum spre mare. Desigur că am ieșit negativ. Din păcate, am picat un alt test: cel de viteză. Am depășit viteză legală de pe autostrada cu aproape 25 km/h. Am luat amendă, așa cum era firesc, însă îmi pare rău, în primul rând, pentru că am dat un exemplu prost", a scris Smiley pe Facebook.

După ce și-a cerut scuze oamenilor care îl iubesc pentru faptul că a încălcat legea, artistul i-a mai rugat să respecte regulile.

"Sunt un om care crede în reguli și în necesitatea respectării lor, ceea ce va îndemn pe toți să faceți pentru siguranță, normalitatea și liniștea noastră a tuturor", a mai scris cântărețul.

Smiley a avut mari emoții la efectuarea testului antidrog

Artistul se îndrepta spre mare, însoțit de iubita lui, Gina Pistol. Când polițiștii i-au cerut să facă testul antidrog, acesta a fost foarte confuz, mărturisind că nu a mai făcut niciodată acest lucru și nu știa cum trebuie să procedeze.