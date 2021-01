Mihai Budeanu, primele declarații după ce a fost la un pas de moarte din cauza noului coronavirus. Cum se simte cântărețul de la 3 Sud Est după externare

Mihai Budeanu, unul dintre soliștii de la 3 Sud Est, a vorbit pentru prima dată despre momentele de cumpănă pe care le-a trăit după ce a contractat noul coronavirus. Vedeta a povestit în emisiunea "Vorbește Lumea" de la Pro TV că a avut simptome care i-a speriat până și pe mediciii care l-au îngrijit, deși nu se știa bolnav de nimic altceva.

Cântărețul a fost externat după mai bine de o lună de îngrijiri medicale pe secția de Terapie Intensivă, în care medicii îi dădeau șanse slabe de supraviețuire.

“Sunt acasă acum, mă simt foarte bine. Am trecut printr-o perioadă foarte grea. A fost foarte grea, era să plec. Prima oară am crezut că este o răceală. Am făcut testul rapid, eram pozitiv...Am chemat salvarea și testul PCR a ieșit pozitiv. Starea mea s-a agravat de la o zi la alta. Oxigenul începea să scadă din ce în ce mai mult. Am chemat salvarea, m-a luat. Cum am ajuns la spital, am fost dus direct în secția de ATI. Oxigenul era undeva la 50%, undeva foarte jos. Medicii au spus – ‘un miracol că ai scăpat. Nu știam să am alte probleme de sănătate, dar probabil a fost ceva ascuns, undeva la plămâni”, a declarat Mihai.

În ciuda faptului că a fost la un pas de moarte, artistul s-a recuperat extraordinar de bine și nu resimte nici o traumă fizică.

"Cazul meu este fericit. Nu am nicio problemă, sechele nu există, memoria e foarte bună. Urc scări, nu am nevoie de lift. Încerc în fiecare zi să-mi găsesc de lucru, ies la plimbare, urc scări. Nu m-am apucat de sală, nu cred că sunt pregătit. O să mai las să mai treacă un timp”, a mai povestit Mihai Budeanu în emisiune.

Mihai Budeanu a fost salvat cu plasmă

Mihai Budeanu a fost testat pozitiv cu COVID-19 la sfârșitul lunii noiembrie, iar în urma complicațiilor a ajuns la spital, unde medicii au constat că viața îi este pusă în pericol și au decis să-l interneze la Terapie Intensivă.

Constănţeanul a fost internat inițial la Spitalul Municipal Mangalia, unul dintre cele şase spitale suport COVID-19 din judeţul Constanţa, dar ulterior, în cursul zilei de joi, 19 noiembrie, a fost transferat la Spitalul Municipal Medgidia. Medicii i-au administrat plasmă solistului vocal, pentru a-i salva viața.

“Starea lui de sănătate nu este foarte bună. Era internat la noi în spital, pe Secţia de Terapie Intensivă. Necesita plasmă, însă unitatea noastră nu oferă, deocamdată, astfel de tratament. A fost transferat la Medgidia”, a declarat la internare, pentru Focus Press, un medic din cadrul unităţii spitaliceşti de la Mangalia.