Mihai Găinușă, atac la adresa Andreei Esca după ce a declarat că a avut COVID-19

Andreea Esca a povestit, la începutul săptămânii trecute, în timpul știrilor de la Pro TV, că a avut COVID-19. La rândul lor, fiul și soțul prezentatoarei au fost infectați cu noul coronavirus, partenerul Andreei fiind internat în stare gravă, la ATI. După ce vedeta de televiziune a făcut anunțul, în mediul online a pornit un val de acuzații la adresa ei. Mihai Găinușă este una dintre persoanele care o acuză pe Andreea că nu ar fi respectat măsurile de distanțare și regulile de protecție, deși le-ar fi promovat întotdeauna în timpul jurnalelor.

Odată ce a anunțat că a fost testată pozitiv pentru noul coronavirus și s-a vindecat, Andreea Esca a stârnit numeroase controverse în mediul online. Pe lângă comentariile de pe Facebook, în care știrista, ca mult alte vedete din România, a fost acuzată că ar fi mințit cu privire la starea ei de sănătate sau că ar fi fost plătită pentru declarațiile făcute, au fost și vedete care au criticat mai mult sau mai puțin faptul că Andreea „a lăsat garda jos”, așa cum a povestit și din păcate s-a confruntat cu o situație neplăcută.

Mihai Găinusă, acuzații la adresa Andreei Esca după infectarrea cu noul coronavirus

Potrivit Playtech.ro, Mihai Găinușă a fost unul dintre oamenii de televiziune care a adus o serie de acuzații la adresa Andreei. Prezentatorul de la Național FM a ținut să posteze un mesaj pe contul persoanal de Facebook, prin care acuzată și echipa de marketing a postului că ar fi făcut o gafă în cazul știristei.

„Culmea jurnalismului: promo la știrea despre știrista Esca, de la propriile știri. Publicitate”, a scris Mihai Găinușă pe contul de Facebook. Mesajul lui Mihai face referire, potrivit sursei citate anterior, la un promo pe care Andreea Esca l-ar fi realizat în timpul jurnalelor, în care îi îndemna pe oameni să fie precauți și să poarte mască, deși ea a participat la o petrecere la care ar fi intrat în contact cu zeci de persoane, recunoscând ulterior că „a lăsat garda jos”.

Culmea jurnalismului: promo la știrea despre știrista Esca, de la propriile Știri. Publicitate! Publicată de Mihai Găinușă pe Luni, 20 iulie 2020

Smiley, printre vedetele care îi ia apărarea Andreei

SHOWBIZ-UL DIN ROMÂNIA, în DOLIU! A MURIT ELENA POPA!

Cazul Andreei Esca a stârnit reacții pro și contra, iar așa cum au existat vedete care au acuzat-o pe prezentatoarea știrilor de la Pro TV, au fost în mediul online și vedete care îi iau apărarea și trag un semnal de alarmă pentru cei care încă nu cred că există noul coronavirus.

Smiley este unul dintre persoanele publice care a sărit în apărarea prezentatoarei, mai ales după ce aceasta ar fi acuzată în comentarii, de către internauți, că ar fi primit bani să mintă cu privire la COVID-19.

Juratul de la „Vocea României” a explicat că el cunoaște mai multe persoane care s-au îmbolnăvit, iar Andreea nu este singura dintre ele. Artistul a explicat că știe greutățile prin care Esca a trecut în ultima perioadă și îi îndemna pe fanii lui să fie precauți și atenție, dar mai ales să se protejeze.

„Observ un trend general de a nu crede in nimic, nici in COVID-19, nici in medici sau oameni, in stiinta sau in Dumnezeu. Poate putem, totusi, prin declaratia Andreei Esca, sa invatam sa avem mai multa grija de noi si sa ne ferim de boala, doar atat…O cunosc si stiu prin ce a trecut. Din pacate nu e singura mea cunostinta personala care a avut COVID-19. Boala asta exista si se raspandeste foarte usor. Va rog sa aveti grija de voi cu responsabilitatea celor care stiti ca de sanatatea voastra depinde sanatatea tuturor. As vrea sa va mai rog sa nu ma puneti la zid pentru ca am exprimat o ingrijorare! Comentariile care nu incurajeaza grija fata de noi, cele care instiga la ura, cele defaimatoare, vor fi sterse”, a scris Smiley pe Facebook, în urmă cu câteva zile.