Mihai Mărgineanu, infectat cu COVID-19. Râsul l-a ajutat să treacă peste simptomele chinuitoare ale virozei

Mihai Mărgineanu s-a infectat cu COVID-19. Artistul a vorbit despre cum ratat vacanța din cauza virozei, dar și simptomele care l-au chinuit.

Actorul din "Las Fierbinți" a aflat că este infectat înainte să plece în vacanță. Chiar dacă la început a fost asimptomatic, Mărgineanu a suferit de dureri puternice de cap, însă a fost impresionat de grija cu care a fost tratat de medici.

“A fost o lună ciudată! În jur de15 aprilie m-am infectat cu SARS-COV2 (adică am făcut Covid) exact înainte cu o zi să plec în vacanţă cu ai mei. Fara simptome, o forma uşoară şi fără complicaţii, am mers la "Matei Balş" pentru evaluare, am făcut toate analizele, care m-au impresionat chiar şi pe mine, şi s-a decis că sunt în regulă", spune Mărgineanu, potrivit okmagazine.ro.

Boala i-a provocat simptome de mahmureală zile în șir, spune actorul.

"Am fost chiar foarte placut impresionat de organizarea medicală şi spitalicească de la Balş. După aia mi-a fost rău şi nu mi-a plăcut. M-a durut capul şi m-am simtit mahmur mai multe zile . Dar am urmat un protocol medical, am dormit, am râs mult cu fiica mea şi cu mama, adica Ea (că şi Ea a comis-o cu aceeaşi boală şi acelaşi tratament).

După care ne-a trecut! Am plecat cu toate alea în ordine şi cu masca pe meclă pe unde a vrut muşchiul nostru. A fost frumos şi cu succes!”, a mai spus el.

Acum că s-a vindecat, actorul se pregătește să înceapă filmările pentru un nou sezon al serialului "Las Fierbinți".