Mihai Mărgineanu sare în apărarea lui Dan Bittman: „Sunt foarte mulți proști și prea puțini deștepți în această lume normală”

Artistul Mihai Mărgineanu îi ia apărarea lui Dan Bittman, după declarațiile controversate pe care artistul le-a făcut în urmă cu o săptămână. Interpretul este de părere că „sunt mulți proști și prea puțini deștepți în această lumea normalpă”.

Cântărețul a scris pe contul personal de Facebook cu referire la spusele solistului de la Holograf, luându-i apărarea cântărețului, care este de părere că trăiește într-o lume degradantă, în care îi este îngrădit dreptul la muncă.

Mihai Mărgineanu sare în apărarea lui Bittman

Interpretul a scris pe contul personal de Facebook un mesaj adresat tuturor internauților, referitor la „lumea normală” în care suntem nevoiți să trăim în zilele noastre, în contextul pandemiei de COVID-19.

„Oameni putini, restul populatie , spunea un regretat actor candva pe la mijlocul anilor 90. Adica, ca sa inteleaga si conformistii anului 2020, sunt mult mai multe oi decat lupi . Si ca sa inteleaga si conformistii mai tari de cap ai anului 2020 , adica sunt foarte multi prosti si prea putini destepti in aceasta lume normala. Totdeauna, desteptii au trait altfel decat turma , au fost liberi si s-au exprimat liber atunci cand au avut de spus ceva. Oile, in schimb, au inventat politically corect.

Dan Bitman este un om liber, destept si vreti nu vreti, unul dintre marii artisti in viata ai poporului asta din care fac parte multe oi senile. Este un om destept, educat , a demonstrat tot ce era de demonstrat pe lumea asta . A fost rand pe rand student, absolvent, rocker si ne-rocker, prezentator de succes, om poltic si om de afaceri, tata a trei baieti mari si frumosi si visul erotic al tuturor iubitelor noastre. Atunci cand un om ca Dan Bitman are ceva de spus , orice destept din Romania sau de aiurea, ar trebui sa asculte ca poate invata ceva. In general, oile nu asculta . Ele doar injura si se enerveaza in fata televizorului!”, a scris Mărgineanu pe Facebook.

Dan Bittman, declarații controversate cu privire la măsurile luate de autorități

Solistul trupei Holograf a făcut o serie de afirmații cel puțin controversate în cursul săptămânii trecute.

„Nu e de ajuns minciuna Covid, acum trebuie să suport și alertele astea penibile și mincioase pe telefon. Când ieșim băieți și fete?!”, a scris Dan Bittman pe Facebook. Ulterior, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii „Se întâmplă acum”, el a explicat că nu contestă existența COVID-19, dar i se pare prea mult faptul că de nouă luni „i s-a luat dreptul la muncă”, a precizat el în urmă cu o săptămână.