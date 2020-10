Câți copii are Mihai Morar. Ultima fetiță s-a născut în iulie anul trecut

Gabriela și Mihai Morar trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 13 ani. Împreună, cei doi soți au trei fete adorabile. Mezina familiei a venit pe lume în iulie 2019, iar gemenele s-au născut în 2008.

Mihai Morar și Gabriela s-au cunoscut la radio, iar povestea lor de iubire a început cu ajutorul colegilor. În mai multe rânduri, prezentatorul TV a povestit că actuala lui parteneră a fost cea care a făcut primul pas în ralația lor, pe vremea în care l-a botezat „Cocolino”.

Câți copii are Mihai Morar

Prezentatorul TV are alături de actuala lui soție, Gabriela, trei fete. Roua, mezina familiei, a venit pe lume în iulie 2019, iar gemenele Mara și Cezara s-au născut în 2008.

Viața de familie este cât se poate de importantă pentru Mihai Morar, iar relația cu cei trei copii și mai ales cu soția nu se bazează doar pe vacanțele petrecute împreună.

„Ultima noastră vacanță, cu familia, toți, a fost astă iarnă, vacanța de schi a fetelor. Și acolo am fost vreo două zile, pentru că m-am întors la emisiune, doar în weekend am venit. Deci nu vă bazați pe vacanțe. O să vină momente când nu o să puteți pleca în vacanță, cum a fost anul acesta pentru noi și cum o să mai fie, probabil, încă un an”, explica Mihai Morar anul trecut, pentru Libertatea.ro.

Secretele poveștii de dragoste dintre Mihai și Gabriela Morar

Prezentatorul TV a povestit că unul dintre secretele relației lui cu Gabriela a fost renunțarea la orgolii. Morar a explicat pentru sursa citată mai sus că fiecare dintre cei doi încearcă să nu îi depășească spațiul intim celuilalt.

„Cred că e vorba pur și simplu de comunicare și să nu îi calci niciodată orgoliul, spațiul intim celuilalt. Să îi dai atât de multă libertate încât să aibă nevoie de adevărata libertate, aceea a familiei. La început eu eram mult mai orgolios decât soția mea și mi-am dat seama că nu duce nicăieri orgoliul. Au fost câțiva ani în care eram tare pe poziții și aveam impresia că dacă eu nu sunt cel care are ultimul cuvânt înseamnă că eu sunt cel care pierde (...) Sunt atât de relaxat în momentul acesta, pentru că știu că am o nevastă mult mai deșteaptă decât mine emoțional și din punct de vedere al organizării unei familii, al organizării treburilor și fiecare își știe calitățile, ea nu calcă peste teritoriul meu, eu nu calc peste calitățile ei și atunci e armonie la noi”, a explicat el.

Cum a început relația dintre cei doi

În trecut, Mihai Morar a povestit cum a început povestea de iubire dintre el și Gabriela. Dacă în general bărbatul face primul pas, în cazul celor doi îndrăgostiți cea care a făcut primul pas a fost Gabriela, care l-ar fi invitat pe Morar la mare, dar el inițial a refuzat-o.

„Relația noastră a pornit de la glumele colegilor. Soția mea mi-a pus porecla Cocolino. Ei a început lumea să-i propună. așa a început relația noastră. Nu eu am făcut primul pas, ea a făcut primul pas. Ea m-a invitat să vin la mare, eu îmi ratasem vacanța de vară. Eu am refuzat și am vrut să mă duc acasă la ai mei. Apoi mi-a luat mie ceva să o conving să iasă cu mine. La un concert de vioară am fost. Când o femeie te cheamă la mare, te duci… nu te duci la mama. Eram în câteva luni și cununați, căsătoriți. De ziua ei am cerut-o în căsătorie. A fost o complicitate cu colegii mei de atunci. Era ziua ei, iar niște colegi din radio i-au făcut o surpriză de ziua ei, un weekend la un hotel. Eu am luat inelul. Era prima zăpadă din iarna respectivă, ningea ca în povești, iar eu i-am oferit inelul. Am făcut în iunie 12 ani. E mult mai deșteaptă decât mine. Chiar dacă am puțin timp liber, eu nu sunt absent din viața familiei mele. Sunt zile în care se vorbește în casă și cuvintele trec pe lângă mine. Chiar dacă par așa cu capul în nori, cobor repede cu picioarele pe pământ”, a declarat Mihai Morar în urmă cu doi ani, pentru revista Viva.