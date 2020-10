Cine este Gabriela, soția lui Mihai Morar și cum a început relația dintre cei doi

În plan profesional, Mihai Morar se bucură de succes în afaceri, dar și de o carieră în televiziune și mai ales radio, iar în viața personală, prezentatorul de la ZU are parte de dragostea celor trei fete și mai ales de o poveste impresionantă de iubire, ce ține de mai bine de 13 ani. Gabriela este soția prezentatorului, iar idila dintre ei a început într-un mod cu totul și cu totul inedit.

Cum a început relația dintre Gabriela și Mihai Morar

Prezentatorul TV a povestit într-un interviu pentru revista Viva cum a început povestea lor de iubire. Din cele relaltate de Morar, actuala lui soție a fost cea care a făcut primul pas și l-a invitat la mare. Mai mult decât atât, Morar a precizat că în câteva luni i-a cerut mâna actualei sale soții, iar cererea în căsătorie a fost una ruptă din povești.

„Relația noastră a pornit de la glumele colegilor. Soția mea mi-a pus porecla Cocolino. Ei a început lumea să-i propună. așa a început relația noastră. Nu eu am făcut primul pas, ea a făcut primul pas. Ea m-a invitat să vin la mare, eu îmi ratasem vacanța de vară. Eu am refuzat și am vrut să mă duc acasă la ai mei. Apoi mi-a luat mie ceva să o conving să iasă cu mine. La un concert de vioară am fost. Când o femeie te cheamă la mare, te duci… nu te duci la mama. Eram în câteva luni și cununați, căsătoriți. De ziua ei am cerut-o în căsătorie. A fost o complicitate cu colegii mei de atunci. Era ziua ei, iar niște colegi din radio i-au făcut o surpriză de ziua ei, un weekend la un hotel. Eu am luat inelul. Era prima zăpadă din iarna respectivă, ningea ca în povești, iar eu i-am oferit inelul. Am făcut în iunie 12 ani. E mult mai deșteaptă decât mine. Chiar dacă am puțin timp liber, eu nu sunt absent din viața familiei mele. Sunt zile în care se vorbește în casă și cuvintele trec pe lângă mine. Chiar dacă par așa cu capul în nori, cobor repede cu picioarele pe pământ”, a declarat el pentru Viva.

Mihai Morar a știut că vrea să se însoare cu Gabriela

Morar pare că nu a avut nevoie de prea mult timp ca să își dea seama că Gabriela este femeia alături de care vrea să îmbătrânească. După două luni de relație a cerut-o în căsătorie pe actuala lui soție, iar nimeni nu a apucat să îi spună că se grăbește.

„M-am hotărât să mă însor după două luni de relație. Ne cunoșteam, eram colegi la radio și știam ce fel de fată este. Am studiat-o din umbră și i-am făcut povestea. La început, fiecare era implicat într-o altă relație, dar s-a întâmplat ca, în același timp, să se rupă ambele relații. Eu, trezindu-mă singur, văzând că și ea este singură, am decis să fim împreună", a povestit el, potrivit Ciao.ro.

Mai mult decât atât, atunci când și-a anunțat părinții că va merge la altar, prezentatorul de la ZU avea deja rezervat salonul pentru nuntă.

„Atunci când i-am anunțat pe ai mei că mă însor, aveam deja arvunit salonul pentru nuntă. Pe mama am anunțat-o prin telefon prin ianuarie sau februarie, la două, trei luni după ce aranjasem totul. I-am cerut mâna de ziua ei, în noiembrie, țin minte că ningea în ziua aia. Colegele din radio îi făcuseră cadou o noapte la hotel”, a mai adăugat Mihai Morar.