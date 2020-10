Schimbări mari la emisiunea ‘Românii au talent’ de pe PRO TV. Sezonul 11 aduce între jurați figuri noi. Fanii se declară nerăbdători cu privire la debutul noului sezon, care se anunță a fi unul plin de surprize.





Mihai Petre părăsește emisiunea ‘Românii au talent’





Românii au talent revine pe micile ecrane cu sezonul numărul 11. Se anunță numeroase surprize! Așa cum te-ai obișnuit deja, juriul va fi format ca și în sezonul trecut din patru membri, doar că se schimbă componența.

Dansatorul Mihai Petre părăsește celebra emisiune de la PRO TV. Acesta a făcut anunțul pe contul său oficial de Facebook.

„Sezonul 11

Romanii au talent

nu ma va mai gasi la masa juriului.

Experienta Romanii au Talent este fantastica; am fost martor si am jurizat reprezentații de nivel mondial si am avut ocazia sa lucrez cu o echipa fantastica. Mulțumesc Smiley, Pavel Bartos, Andra Andi Moisescu, Florin Călinescu, multumesc intregii echipe PRO TV si voua, cei care ati confirmat de fiecare data ca Romanii Au Talent este fara indoiala cel mai bun show-ul de entertainment din Romania.CÂND DISPARE pandemia de CORONAVIRUS? S-A AFLAT MARELE SECRET

Mult succes in noul sezon si in noua formula! Va asigur ca ne vom revedea curand”, a spus Mihai Petre.

Mihai Petre s-a re]ntors la PRO TV, în juriul emisiunii "Romanii au talent" la începutul anului 2019. Acesta a înlocuit-o pe Mihaela Radulescu, vedeta care a decis să se retragă atunci.

Alexandra Dinu se alătură echipei “Românii au talent”





Cum spuneam, sezonul 11 “Românii au talent” va fi încărcat de talente de neuitat, de români dornici să fie pe scenă și de multe surprize. Una dintre acestea este înlocuirea lui Mihai Petre cu frumoasa Alexandra Dinu.

Actrița, cu o experiență notabilă în arta spectacolului, este cunoscută și datorită faptului că a fost soția fotbalistului Adrian Mutu, cu care are un băiat pe nume Mario.

De-a lungul carierei a jucat în 10 seriale de televiziune în Italia, acolo unde a stat foarte mulți ani, și a jucat alături de actori, precum Adrien Brody și Antonio Banderas.

La un moment dat, Alexandra Dinu s-a mutat în SUA, acolo unde fiul ei a ales să-și continue studiile.