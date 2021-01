Mihai Priescu a fost prădat de hoți: Mi-au furat peste jumătate de kg de aur

Interpretul de muzică populară, Mihai Priescu, a trecut prin momente cumplite. Artistul a fost jefuit chiar în noaptea de Revelion. Hoții au reușit să plece cu peste jumătate de kg de aur, dar și cu dinții de aur primiți moștenire de la bunica lui. Solistul nu a fost singura victimă valoroasă a tâlharilor. Și asta pentru că, pe lista lor s-a aflat și un politician PNL.

Mihai Priescu, despre jaful din noaptea de revelion

Finul artistei Olguța Berbec, vila i-a fost spartă de hoți într-un moment în care el se afla la un spectacol. Potrivit declarațiilor sale, tâlharii nu au găsit niciun leu, pentru că el a investit toți banii cu câteva luni înainte de jaf: și-a cumpărat un nou autoturism și și-a amenajat mansarda.

“Plecasem să cânt în noaptea de Revelion la Strehaia. Dimineața, când m-am întors pe la 9, am găsit în living canapeaua ridicată, tot ce era prin mobilă răvășit, scos tot afară… mi-am dat seama că au venit hoții. Am chemat poliția, au luat amprente, au făcut cercetări, m-au întrebat dacă bănuiesc pe cineva. Bănuiau că ar putea fi muncitorii care au lucrat la mine în casă, dar eu nu puteam să-i acuz pe oameni fără nicio dovadă. Mi-au furat peste jumătate de kg de aur, câteva brățări de-ale mele, altele ale soției mele, un inel, un ghiul, vreo 5-6 bănuți Franz Ioseph și aur dentar, moștenire de la bunica. În atâtia ani de zile de muncă, strângi, îți iei un inel, un ghiul cum se purta pe vremuri. Nu le mai purtam, dar tot erau de valoare. Cum a fost 2020, an în care nu s-au făcut bani, erau bune de valorificat”, a povestit Mihai Priescu pentru publicația Star Popular.

”M-a sunat un prieten să-mi spună că o cunoștință a auzit o discuție în care hoții se lăudau că i-au luat dinții lui Priescu”

Hoții care l-au prădat pe artist s-au dat singuri de gol prin intermediul unor fotografii publicate pe rețelele de socializare, în care se mândreau cu bijuteriile furate. Mai mult decât atât, tâlharii s-au lăudat că au furat chiar și dinți de aur.

"După vreo șapte luni de zile, m-a sunat un prieten să-mi spună că o cunoștință de prin Austria a auzit o discuție, la un pahar, în care hoții se lăudau pe unde au dat spargeri și că i-au luat și dinții lui Priescu. Automat m-am gândit că ei au fost hoții și i-am informat pe politiști", a mai povestit interpretul de muzică de petrecere din Gorj, conform sursei citate.

Anchatatorii au descoperit că pe lângă prada valoroasă luată din vila lui Mihai Priescu, tâlharii au reușit să ia din casa unui politician PNL seiful, obiecte de artă și bijuterii. Deși au fost prinși, artistul nu și-a recuperat aurul. Vinovații au primit o condamnare de vreo trei ani de închisoare, dar, în urmă cu câteva luni, a mai declarat cântărețul, unul dintre ei ar fi fost eliberat și și-ar continua spargerile peste hotare.