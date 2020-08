Mihai Trăistariu și-a uimit fanii. Acesta s-a transformat în femeie (FOTO)

Fanii lui Mihai Trăistariu au avut un șoc atunci când au văzut ce fotografie a publicat acesta. Artistul a vrut să îi păcălească pe urmăritorii săi, folosindu-se de o aplicație de editare a pozelor. Ei bine, cu ajutorul acelei aplicații, Mihai Trăistariu s-a transformat în... femeie.

Mihai Trăistariu s-a trasformat în femeie

Mihai Trăistariu s-a folosit de un program de editare foto pentru a-și amuza urmăritorii de pe Instagram. Acesta s-a transformat în femeie cu ajutorul aplicației și a scris în descriere că este fiica lui.

„Fiică-mea. Chiar seamănă cu mine”, a scris Mihai Trăistariu în dreptul fotografiei cu pricina.

Însă, în oglinda din spate se vede clar că nu este vorba de nicio femeie, ci că este chiar el cel care și-a făcut selfie-ul. Oare nu și-a dat seama sau a făcut-o intenționat?

Nici fanii nu au ezitat să îi scrie, făcând diverse glume în ceea ce privește fotografia editată de artist.

Și Mihai Bendeac s-a folosit de o astfel de aplicație

Nu doar Mihai Trăistariu a apelat la o astfel de aplicație pentru a se transforma în femeie. Și Mihai Bendeac a publicat o astfel de fotografie la un moment dat.

Aceasta a publicat o fotografie cu o femeie, în dreptul căreia a scris „Mă însor”.

Însă, respectiva femeie s-a dovedit a fi varianta sa feminină, lucru pe care fanii nu l-au observat la început. Aceștia au început să îl felicite și să îi transmită numai urări de bine, dar, la o privire mai amănunțită, au realizat că cea din imagine este însuși actorul. Ba chiar au și găsit fotografia care a fost editată.

Prin urmare, Mihai Bendeac rămâne focusat pe carieră. Ba chiar a hotărât de la o vârstă fragedă că nu va avea copii.

„Dintotdeauna am fost setat pe ideea de carieră și pe ideea de a nu avea copii. Am hotărât asta de la 18 ani. Toată lumea îmi zicea că o să treacă timpul și o să îmi schimb părerea, dar din contră, ideea asta s-a clădit tot mai bine. Am avut norocul să îl am pe frate-meu, care s-a născut când aveam 17 ani jumate. A fost ca și cum aș fi avut un copil. Mi-am dat seama că, dacă aș fi fost tată, aș fi fost unul destul de bun”, a declarat Mihai Bendeac la un moment dat.