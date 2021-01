Mioara Roman, internată în spital după ce stare ei de sănătate s-a înrăutățit. Fosta soție a lui Petre Roman suferă de Parkinson

Mioara Roman urmează fie internată în spital de către fiice, după ce starea ei de sănătate s-a înrăutățit. Fosta soție a lui Petre Roman a fost testată pentru COVID-19, potrivit procedurii obligatorii dinainte de internare, iar rezultatul a fost negativ, ceea ce înseamnă că va fi admisă într-o unitate medicală privată.

Femeia urmează să își petreacă restul săptămânii internată, suferind de Parkinson.

„Mama s-a simțit rău zilele trecute, starea ei s-a agravat. Testul Covid a ieșit negativ, mâine (n.r. miercuri) o internăm pentru trei zile. Vineri merg eu să o iau de la spital”, a declarat Catinca Roman pentru click.ro.

Mioara Roman, în vârstă de 80 de ani, suferă de Parkinson, o boală degenrativă extrem de agresivă, fără leac și care afectează sistemul nervos și, implicit, coordonarea corpului. Potrivit Oanei Roman, femeia și-a pierdut complet controlul asupra unei mâini.

„Mama are multe afecțiuni, dacă o vezi nu o recunoști. La ea îmbătrânirea a fost bruscă. Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei. Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-și folosească o mână! E greu, nu ești pregătit! Tata știe, dar ce poate să facă? Eu nu merg decât la un spital privat, pentru că acolo mi-au salvat viața. Mama are boală degenarativă ce nu poate fi controlată", a povestit Oana, plângând, în emisiunea Andreei Mantea de la Kanal D.

Oana Roman, neînțelegeri cu soțul din cauza bolii mamei sale

Oana a Roman a ajuns în pragul disperării, după îndelungi neînțelegeri cu soțul. Cuplul s-a destrămat chiar în prag de Sărbători. Cu ochii în lacrimi, vedeta a povestit în timpul emisiunii „Trăiri alături de Andreea Mantea" că Marius Elisei nu a fost de acord ca soacra să mai locuiască în casa lor, însă vedeta a considerat că mama ei are nevoie de atenția ei, din cauza vârstei înaintate și a problemelor medicale.

"Mama trebuie să stea cu mine pentru că nu mai putea să stea singură. Marius a venit cu ideea să stea cu noi, dar apoi nu i-a mai convenit, pentru că simțea că îi ia din intimitate, că nu mai era aceeași atmosferă în casă. Dar nu de la asta au început discuțiile dintre noi, acestea au apărut de mai mulți ani, dar nu din cauza mamei. Problemele nu au venit din exterior, au fost interioare. La un moment se întâmplă să ajungi în punctul în care să îți dai seama că sunt chestii care țin de principii de viață, care sunt diferite. Si atunci, ce rost are să te chinui? Nu e sfârșitul lumii, nu moare nimeni”, a mărturisit Oana Roman, potrivit cancan.ro. Şi-a injectat venin de viperă vreme de 20 ani. Apoi, medicii l-au testat şi au descoperit ceva uluitor la el