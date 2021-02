Mircea Badea, ciocnire cu poliţiştii, noaptea, la Universitate: "Ați consumat băuturi alcoolice?"

Realizatorul TV a povestit, în direct, la TV, cum a fost oprit de poliţişti noaptea, la Universitate, în Bucureşti, după ora 23.00, de când intră în vigoare restricţiile de circulaţie.

Mircea Badea a relatat că s-a supus indicaţiilor agentului, dar fără a discuta cu poliţistul de la Rutieră. Probabil, omului de televiziune i s-a solicitat, pe lângă acte, şi adeverinţa care să ateste motivul deplasării pe timp de noapte.

Mircea Badea a suflat în fiolă

"A fost unul dintre momentele în care chiar îmi pare rău că nu am coronavirus. Mi-aș fi dorit să am în seara asta. Mult coronavirus mi-aș fi dorit să am. Desigur, m-a oprit Poliția, evident. Pe mine mă opresc tot timpul pentru că, mă rog, circulând noaptea, non-stop mă opresc.

Pentru că ei sunt vigilenți, organul e vigilent – îl susțin – să ne apere, nu știu, n-am înțeles exact de cine, dar ne apără. Nu ne apără de Dincă, dar ne apără.

Și mă oprește Poliția la Universitate. Și zice…’’actele”. Îi scot eu frumos actele, eu având desigur mizerie din asta pe bot FFP13. Îi pun frumos buletinul pe geam…deschid atât geamul și îl arăt. Și zice…nu..dați-l încoace. Zic..nu, nu. Și zice…cum adică nu. Și eu zic “nu, nu. Nu vi-l dau.

“Ați consumat băuturi alcoolice?”. Eram sigur, am vrut să-i dau eu ideea. Și zice…”Haideți să faceți un test. Îmi dă ăla și zice desigilați-l dumneavoastră. Și zic hai să fac test. Deschid geamul un pic mai mult, mă dezinfectez, bag ăla așa, desfac rahatul ăla și suflu.

Rezultatul desigur 0,0, evident. Apoi zice, "mai departe, talonul". Și începem, înțelegi, cu istericala specifică milițienească, adică "Îl fac eu pe ăsta". Nu m-a făcut, își dai seama, că nu avea cu ce. Eu nu îi ziceam nimic, tu știi că eu nu vbesc cu milițienii, deși îi susțin. E sub demnitate mea să vorbesc cu organul. Never ever", a spus Badea.

Realizatorul TV, verificat prin staţie

"Și începe “Acum să vedem asigurarea RCA”. Știi că asigurarea nu trebuie să o ai obligatoriu pe hârtie, dar eu o aveam de data trecută că știi ce circ a fost cu oamneii legii, cum le spun prompteristele. Și îi lipesc aia pe geam și zic “ia, mă nene”. Și el se tot gândește, băi eu ce să-i mai fac astuia. Și începe “revizia tehnică”.

Pac îi lipesc. Îți dai seama, sunt beton, sunt îngropat în hârtii. Apoi spune…”acum o să vă verific prin stație” și începe iar, buletinul, vă rog.

După multe minute, am stat infinit, nu îi merge aprin stație, nu știu ce avea, ceva nu îi mergea. Cred că a recunoscut unul cu mașina și i-o fi zis “lasă-l dracu de prost” și zice, “haideți să nu vă mai rețin”, a povestit Mircea Badea la postul TV pentru care lucrează.