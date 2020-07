Mirela Vaida, dezvăluiri din izolare. Prezentatoarea încearcă să vadă partea bună a lucrurilor și să se bucure de timpul petrecut alături de cei dragi

După ce câteva persoane din echipa emisiunii Acces Direct au fost testate pozitiv pentru noul coronavirus, iar filmările suspendate, întreaga redacție, alături de Mirela Vaida au fost nevoiți să intre în izolare la domiciliu. Cu puțin timp în urmă, prezentatoarea a dezvăluit cum se simte și cum își petrece timpul, în condițiile în care nu are voie să părăsească domiciliul.

Mirela Vaida se bucură de timpul petrecut în liniștea locuinței ei

Vedeta a povestit într-un Instastory că deși i se pare ciudat că e nevoită să stea în carantină deși nu este bolnavă, se bucură de confortul locuinței ei și de prezența copiilor.

"În mod normal la ora asta aveam un story două-trei story-uri pe care le punea producătoarea emisiunii, că eram înainte de emisiune, dar iată că acum stau acasă. Mă simt foarte bine, după cum vedeți, încă nu am nici un simptom, spre nici să nu am. Într-adevăr e un pic frustrantă ideea de a te simți sănătos, dar de a fi nevoit să stai în casă. Până la urmă o să vad partea bună a lucrurilor, iar aceasta este faptul că stau pe terasă, că mă uit la florile mele de care până acum nici nu am avut timp să mă bucur, că văd gazonul udându-se, că stau alături de copiii mei și că în seara asta o să văd și eu apusul. O să văd partea bună în sensul că mă bucur de clipele pe care până acum le petreceam la muncă și astăzi o încep să mă bucur de timpul liber", a spus Mirela Vaida în filmulețul de pe Instagram.

Infectarea echipei Acces Direct cu COVID-19 nu este o regie ieftină

Mirela Vaida a ținut să sublinieze că nu este vorba despre nici un scenariu și că nu ea nu este persoana care s-ar juca cu un lucru atât de grav, ca infecția provocată de coronavirus.

"Știu că foarte lume poate crede că e o regie ieftină. Eu cel puțin nu îmi pun viața și sănătatea în pericol și nici familia în pericol ca să fac regii, nu e treaba mea asta și nu mă interesează. Eu sunt omul care merge zi de zi la muncă, care vine acasă, care își vede de familie și de copii. Sigur că pe unii nu poți să îi convingi, nici e treaba mea, nici nu mă interesează, dar după cum mă vedeți sunt bine și asta e cel mai important", a încheiat prezentatoarea.

Filmările de la Acces Direct, suspendate după COVID-19

Filmările emisiunii Acces Direct au fost suspendate pentru moment. În rândul echipei de producție s-a descoperit un alt caz de COVID-19, după cele două rezultate pozitive ale Veronicăi (Vulpița) și Viorel de săptămâna trecută, informează Paginademedia.ro.

În cursul săptămânii trecute a venit oficial vestea că Vulpița și Viorel, două personaje emblematice ale show-ului au fost testați pozitiv pentru infecția cu noul coronavirus.Cuplul Stegaru a intrat la acel moment în izolare, iar Mirela Vaida a anunțat că testul ei pentru infecția cu SARS-CoV-2 a ieșit negativ. Emisiunea a continuat însă fără prezența cuplului deja „celebru” în platou. Ulterior acestor două cazuri, se pare că s-ar fi confirmat și cel de al treilea, în cursul zilei de ieri. Filmările vor fi suspendate pentru moment, anunță sursa citată anterior.

La o săptămâna de la eveniment, cei de la Acces Direct anunță că suspendă filmările, pentru că un alt membru al echipei a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus. Prezentatoarea emisiunii, Mirela Vaida a postat la rândul ei un mesaj pe contul personal de Facebook, în care îi anunța pe internauți că emisiunea Acces Direct își suspendă filmările, iar toți cei din echipă vor rămâne acasă o perioadă de timp, păstrând în permanență legătura cu cei de la DSP.

Totodată, Vaida a anunțat și că va repeta testul PCR, dar momentan starea ei de sănătate este bună.

„Buna dimineata! Aseara, tarziu, s-a confirmat un alt caz de COVID-19, in randul echipei noastre. Pentru ca interactionam zilnic unii cu ceilalti, atragem automat calitatea de “contacti direct” si nu vrem sa ne punem in pericol pe noi si pe ceilalti! Tocmai de aceea s-a luat decizia ca de azi sa stam acasa cu totii, o perioada de timp, tinand legatura cu DSP-ul si respectand toate prevederile legale. Eu ma simt foarte bine, deocamdata, fara vreun simptom specific si sper sa raman asa! Pentru siguranta mea si a familiei, voi repeta testul PCR in mod periodic! Va multumim pentru intelegere si griji si abia astept sa ne reintoarcem in direct, zilnic! Sunt alaturi de colegii mei aflati deja in izolare si ma rog sa treaca repede si bine peste aceasta perioada! Sa aveti cu totii liniste si sanatate!! Doamne ajuta!”, a scris Mirela Vaida pe contul personal de Facebook.