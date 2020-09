Mirela Vaida refuză să-și trimită copiii la grădiniță: Nu ne-a convins nicio autoritate publică că vor fi în siguranță (VIDEO)

Mirela Vaida a vorbit luni seară despre faptul că nu și-a trimis copiii la grădiniță din cauză că nu are încredere în sistemul de învățământ.

Vedeta a fost invitată în platoul emisiunii Sinteza zilei de la Antena 3, unde a vorbit dezvăluit ce motive de îngrijorarea are când vine vorba să-și ducă copiii la grădiniță, într-o instituție nepregătită pentru criza sanitară și într-o țară în care nimeni nu îi garantează că cei mici vor fi în siguranță.

"Nu i-am trimis la grădiniță pentru că am tot urmărit ce s-a întâmplat în ultimele două săptămâni, pentru că mi se pare că noi am aflat că va începe școala în ultimele 2 săptămâni. Ne-a luat pe nepregătite ce s-a întâmplat. Nu mai vorbim despre lipsa de comunicare, de dezorganizarea generală, despre mesajele haotice. Aseară, împreună cu soțul meu am decis să nu ne trimitem copiii la grădiniță pentru că pe noi nu ne-a convins nicio autoritate publică ca ai noștri copii vor fi în siguranță. Eu nu îi am la o grădiniță privată, la o grădiniță de stat, într-o comună din județul Ilfov", a declarat Mirela Vaida.

Fără implicarea părinților, nu s-ar fi făcut nimic în școli

Prezentatoarea a povestit că a cumpărat tot ce era necesar să-și stie copiii în siguranță, în condițiile în care autoritățile fac doar promisiuni.

"Din lipsa de bani, că înțelegem că nu sunt bani niciodată, mai ales acum, în pandemia asta care ne-a luat total pe nepregătită, nu avem un asistent sau medic care să trieze copii la intrare, nu vorbesc doar de această comun, la nivel general. Nu s-au primit nici măștile, nici tabletele, nici măcar manualele, nu s-au realizat nici minimele condiții de siguranță. Dacă noi părinții nu am fi conștienți că acolo trăiesc copii nostri 3-4 ore pe zi, un an de zile și că acolo trebuie să fie un mediu în care lor să li se asigure nu doar educația, dar sănătatea, în primul și în primul rând, nu s-ar fi făcut nimic. Noi, părinții suntem cei care cumpărăm dezinfectante, măști, prosoape de unică folosință, ca să ne știm copii în siguranță.În acest moment nu există personal auxiliar angajat, care să asigure măcar dezinfectarea, curățarea sălilor de clase de la o clasă la alta. Nu sunt bani pentru ca la 800 de elevi, de exemplu, să nu fie dor 3 femei de serviciu, să fie măcar una la 2-3 clase, să știm că acolo este un mediu în care ne putem manifesta, dezvola", a mai spus prezentatoare. "

DESPĂRȚIRE ȘOC în showbizul românesc! Nimeni NU se aștepta ca ei să se despartă după 33 de ani de căsnicie

Vedeta a fost revoltată de faptul că a mers cu copiii la medicul de familie ca să obțină avizele epidemiologice necesare începerii școlii, iar mai aopi a fost informată cu nu mai sunt necesare.

"Ni s-au cerut avize epidemiologice, m-am dus cu copii, am stat la coadă, la cabinelut medical vineri de dimineață, tocmai ca să-i pregătesc pentru astăzi, să avem toate actele în regulă, cu exsudat faringian, că am vrut să fim siguri că e totul în regulă și vineri seară ni se dă mesaj că nu mai nevoie de eziv epidemiologic, după ce am fost cu trei copii la ușa medicului de familie și i-am expus", a mai spus celebra mămică.