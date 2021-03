Mirela Vaida: Sunt încă în stare de șoc. Efectiv, mi-am văzut moartea cu ochii

Mirela Vaida a revenit cu detalii despre incidentul de vineri după-amiază, din platoul emisiunii "Acces Direct". Vedeta, transfigurată de cele întâmplate, a povestit într-un Instastory că a ajuns la munte, unde avea rezervat un weekend alături de familie, însă că nu a reușit să treacă peste șoc.

Prezentatoarea a declarat că a plâns mult după ce a plecat de la emisiune și a promis să revină cu detalii, imediat ce va avea detalii de la Poliție și își va reveni puțin.

Mirela Vaida a povestit și cum a intrat agresoare în sediul Antenei 1: pe o ușă laterală, nepăzită, unde de obicei angajații fumează.

"Vreau să va mulțumesc pentru toate cuvintele de încurajare pe care le-am primit. Am ajuns la munte pentru că era pregătit un weekend la munte cu familia. Sigur că sunt încă în stare de șoc. Presupun că se cunoaște și faptul că am plâns mai tot drumul. Pentru cei care cred că este o farsă, eu le doresc din tot sufletul și cu mâna pe inimă să nu treacă niciodată prin ce am trecut eu azi, pentru că efectiv mi-am văzut moartea cu ochii. Mai multe detalii o sa am luni de la Poliție si cred că luni o să fiu in stare să vă povestesc ce s-a întâmplat. Da, este adevărat. Pare incredibil, dar ușa aceea laterală de la intrarea în platou nu este păzită. Este o ușă de serviciu, pe care ies colegii la țigară unde parcăm noi mașinile și poate intra oricine", a spus vedeta.

Reamintim că Mirela Vaida a fost atacată vineri, cu un pietroi, imediat ce emisiunea "Acces Direct" a început, de către o femeie dezbrăcată care a încercat să o bată în direct.