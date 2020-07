Misty, dezvăluiri despre începutul poveștii de dragoste cu Keo. Cântărețul a făcut primul pas într-o emisiune tv (VIDEO)

Misty a vorbit pentru prima oară despre începutul ei relației ei cu Keo, marcat de un scandal monstru din cauza faptului că artistul a renunțat la o lungă relație cu Andreea Bălan. Frumoasa blondă, devenită acum soția cântărețului, a oferit un interviu pentru emisiunea "Star Magazine", în care a răspuns întrebărilor care erau pe buzele fanilor de câțiva ani.

Keo și Misty s-au cunoscut la o emisiune tv

Cântăreața a povestit cum la cunoscut pe Keo, unul dintre cei mai în vogă artiști de atunci, dar și cu a cucerit-o, în ciuda faptului că nu au și-au putut asuma o relație imediat.

"Aveam 17 ani spre 18 și la vremea aceea jucam intr-un serial pentru un post de televiziune si eram invitată la o emisiune. În aceea emisiune era și Keo care cânta. Mai mult el pot să spun ca a făcut primul pas că eu nu aș fi îndrăznit. L-a trimis pe toboșarul lui să îmi ceară numărul de telegfon și eu i l-am dat. Îl știam pe Keo, eram fană...Toată lumea știa de bărbatul misterios venit de la Geneva, eram îndrăgostită, dar pe urmă, să-l văd live, tremuram. Am stat un pic pe gânduri dacă să dau numărul sau nu. Ne-am văzut am luat masa în oraș și așa a început povestea. Am cunoscut un om foarte bun, foarte blând, deștept, foarte talentat. Cel mai mult m-a atras talentul lui muzical și este singurul artist care aare un univers al lui propriu și apret care din prima m-a atras foarte tare", a spus Misty.

Începutul relației dintre Keo și Misty a fost presărat cu obstacole

SHOWBIZ-UL DIN ROMÂNIA, în DOLIU! A MURIT ELENA POPA!

Povestea de dragoste dintre cei doi artiști a fost spontană, fără angajamente și fără planuri.

"A fost o poveste foarte complicată și controversată, eu eram într-o relație, la început eram prieteni și deși ne îndrăgostisem, nu știam încotro. Au fost ani la rând în care ne revedeam pe urma pauza de luni de zile, după care viața ne aducea din nou împreună, ne reîntâlneam", a povestit ea.

Chiar dacă se așteptau să se încheie cu scandal, Keo și Misty s-au îndrăgostit nebunește și au decis să meargă mai departe împreună, chiar dacă au sacrificat aproape tot ce clădiseră până atunci, de la relații profesionale și până la relații amoroase.

"Era o situație foarte complicată care nu credeam că se putea rezolva frumos, cum de altfel s-a și întâmplat, că nu s-a rezolvat frumos ci cu un scandal neplăcut. A fost singurul cu care m-am vizualizat atât de departe pentru că l-am iubit foarte mult și îl iubesc foarte mult. Când întâlnești un om cu care simți că ai o chimie atât de puternică și sentimente atât de profunde și în ciuda faptului că el era într-o relație complicată, eu de asemenea, viața tot ne aducea împreună, noi tot ne doream să fim împreună și în ciuda tuturor obstacolelor, noi tot am reușit să depășim și să trecem peste și când întâlneștii o astfel de persoană spui că nu trebuie să o pierzi", s-a confestat soția lui Keo.

Despărțirea lui Keo de Andreea Bălan și scandalul care a urmat când s-a aflat că acesta o înșela cu Misty, a fost un moment greu pentru toată lumea, dar și unul decisiv pentru viitorul lor.

"Cel mai mult ne-a ajutat iubirea, încrederea și dorința de a fi unul cu celălalt. Ne-a copleșit și pe noi ce s-a întâmplat atunci, ne-a bulversat, dar am reușit să ne găsim un oarecare echilibru și să mergem mai departe", a mai spus cântăreața.