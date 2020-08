Modul în care l-a sedus Angelina Jolie pe Brad Pitt. Care a fost asul din mânecă al actriței

Angelina Jolie și Brad Pitt formau unul dintre cele mai frumoase și îndrăgite cupluri din lumea showbiz-ului. Cei doi s-au îndrăgostit în momentul în care filmau pentru filmul „Mr. and Mrs. Smith”. La vremea respectivă, Brad Pitt era căsătorit cu actrița Jennifer Aniston. Chiar dacă Angelina Jolie și Brad Pitt s-au despărțit în 2016, modul în care actrița l-a cucerit pe tatăl copiilor ei este de necrezut.

Cum l-a sedus Angelina Jolie pe Brad Pitt

La puțin timp după ce filmările pentru „Mr. and Mrs. Smith” s-au încheiat, Brad Pitt s-a despărțit de soția sa de la acea vreme, Jennifer Aniston și a fugit în brațele Angelinei Jolie. Cu toate acestea, Brad Pitt a declarat că i-a fost fidel actriței din serialul „Friends”, dar a recunoscut că s-a îndrăgostit ce cea cu care are șase copii în timpul filmărilor pentru „Mr. and Mrs. Smith”, potrivit Mirror.

Fostul bodyguard al Angelinei, Mark Behar, a dezvăluit mai multe amănunte despre începutul relației dintre Brad Pitt și Angelina Jolie. Ba mai mult, acesta i-a prins de mai multe ori sărutându-se și chiar i-a ajutat să își trimită bilețele cu mesaje mai deochiate.

„[Angelina] și Brad râdeau și flirtau constant unul cu celălalt și se purtau ca doi copii cărora li se pusese pata unul pe celălalt, și era așa adorabil”, a declarat Mark Behar pentru US Weekly.

Cu toate acestea, Angelina Jolie mai avea un as în mânecă, potrivit unei surse. Actrița dorea să îl seducă pe Brad Pitt cu orice preț, iar într-una dintre scene de amor dintre cei doi, Angelina Jolie a vrut să își scoată lenjeria specială de culoarea pielii și să se urce complet goală în pat, lângă actor.A fugit la mare, la Mamaia, deşi părinţii n-o lăsau. Le-a trimis o poză de acolo, dar şoc: au văzut cum arată de la talie în jos

„Până la urmă, și-a lăsat [lenjeria] și s-a urcat în pat cu el dezbrăcată”, a zis sursa. „Este cel mai șocant lucru pe care ni-l amintim toți legat de acel film”.

Cu toate acestea, Angelina Jolie a insistat mereu că nu avea intenția să i-l fure pe Brad Pitt lui Jennifer Aniston.

Căsătoria cu Angelina Jolie și despărțirea

Brad Pitt și Angelina Jolie s-au cunoscut oficial pe platourile de filmare de la Mr. & Mrs. Smith. La acel moment, când a aflat că soțul ei va lucra alături de una dintre cele mai frumoase femei din lume, Jennifer Aniston i-ar fi spus Angelinei: „Eram la o întâlnire cu cei din Friends şi am ieşit în faţă şi m-am prezentat. I-am spus atunci „Brad este atât de entuziasmat să lucreze cu tine, sper să vă distraţi la filmări””, relata actrița Jennifer Aniston în 2006 pentru tablidele americane, potrivit okmagazine.ro.

Prieta lui Jennifer Aniston, actrița Courtney Cox a povestit în trecut pentru mai multe tabloide cum a început această poveste, dar mai ales cât de sincer a fost Brad Pitt cu Jennifer Aniston atunci când a început să simtă ceva pentru Angelina. „A existat o legătură şi el a fost sincer cu Jen legat de acest lucru. De cele mai multe ori, când oamenii simt atracţie faţă de altcineva, nu spun. Dar cel puţin el a fost sincer atunci. A fost o atracţie cu care a încercat să lupte o perioadă de timp”, a explicat ea, potrivit sursei citate mai sus.