Momente dificile pentru Marian Godină, după ce s-a vaccinat anti-COVID-19: „Până la 5 dimineața nu am putut să dorm"

Marian Godină s-a vaccinat anti-COVID-19. Polițistul a dezvăluit ce simptome a avut după ce i-a fost administrat serul.

La scurt timp după ce s-a vaccinat, angajatul MAI nu a avut probleme. În schimb, a început să se simtă foarte rău noaptea, după ce s-a băgat la somn.

„Aseară m-am băgat în pat, bucuros că nu am niciun simptom după vaccinul pe care îl făcusem dimineață.

Chiar înainte să ațipesc, am simțit că mi se face frig. Dar frig. Atât de frig că mi-am luat o bluză groasă și tot tremuram sub plapumă. Capul mă durea și el destul de tare, mușchii și articulațiile la fel. Până pe la 5 nu am reușit să dorm, iar de la 5 la 8 am dormit în reprize, pentru că am schimbat vreo patru tricouri.

Acum mă mai doare puțin capul, umărul cu vaccinul și cred că mai am puțină febră”, a notat polițistul Godină pe Facebook.

Marian Godină, în tensiuni cu poliștii care au protestat împotriva guvernului

De curând, Marian Godină i-a ridiculizat pe colegii de breaslă, care au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva înghețării salariilor.

„Văzând protestele de azi ale unor polițiști care au aprins fumigene și s-au certat cu jandarmii, nu pot decât să mă felicit încă o dată pentru articolele pe care le-am scris pe tema protestelor polițiștilor, delimitându-mă astfel de ei. Mergeți la privat că se dau sporuri babane", a scris Godină pe Facebook.