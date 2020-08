Zile grele în lumea artistică! Si Fuego a vorbit despre această perioadă în care pandemia "le-a luat scena" artiștilor, cântărețul mărturisind că trece prin momente grele.

"Nu e simplu. Ba dimpotrivă! Simți că nu mai ești util, te simți legat de mâini și de picioare și parcă nu te poți manifesta în voie, nu poți fi tu dacă nu îți exerciți talentul, profesia. E greu pentru că perioada s-a prelungit, eu unul nemaivând manifestări din martie. E greu să faci o schimbare majoră, care să țină atât de mult", a spus Paul Surugiu (Fuego), pentru click.ro.

"Suntem cei mai... oropsiți"

"Nu vreau să fac vreo dramă, dar dacă toți oamenii și-au reluat activitatea, mai mult sau mai puțin, noi suntem cei mai ... oropsiți cumva. Nu putem fi aproape de cei care ne sunt sens al existenței. Și spun asta fără nici un pic de ipocrizie. Eu sunt artistul care stă cu orele în mijlocul oamenilor, vorbește cu ei, le dă autografe și mi-e tare dor de sentimentul acesta, de emoția unui spectacol, lucru pe care în online sau la televizor, nu-l poți simți la aceeași intensitate", a mai spus artistul.

Fuego s-a ocupat de pictură în ultima vreme

Indragitul artist a declarat si ca in ultima vreme s-a intors catre o mai veche pasiune si anume pictura. Fuego a pictat suficient de multe tablouri pentru ca acum sa fie gata de o expozitie.

"Da, având mult timp liber, am pictat intens, am așternut pe pânză doruri și amintiri, bucurii și tristeți, în nuanțe, în florile mele. Am pregătit deja o expoziție viitoare, dar aștept acum să se ridice restricțiile ca să o pot realiza" , a mai povestit Fuego.

Artistul, foarte activ in online

Vestea buna este ca artistul nedorind sa fie departe de publicul sau drag, a facut si face live-uri dese pe Facebook. Mai mult decat atat, Fuego a impartit cu fanii amintiri emotionante, cum a fost cazul cand a vorbit despre mama sa.MOMENTE GRELE pentru Fuego. Artistul a ținut să se AFLE chiar de la el!

"Am conștientizat apoi că trebuie să fiu alături de publicul meu, să solidarizăm împreună și să trecem împreună peste clipele grele, astfel că am făcut live-uri pe Facebook permanent, am dat startul unei campanii online „DRAG DE ROMÂNIA MEA!”, am lansat mai multe melodii noi, dar și colaje interesante și le-am pus pe canalul meu oficial de Youtube, la care vă invit să vă abonați", si-a indemnat Fuego faniii.