Momente romantice pentru Pepe. Artistul a primit o scrisoare de dragoste de la o femeie misterioasă

Viața amoroasă a lui Pepe nu s-a bucurat de clipe pline de romantism în ultimul timp. Artistul trece prin divorțul de Raluca Pastramă, alături de care are două fete. În urmă cu câteva zile, însă, pe strada lui par a fi ieșit raze de iubire. Cântărețul a primit o scrisoare de dragoste de lao femeie care îl iubește în secret, chiar de la începutul carierei sale în muzică.

Totul a fost mărturisit pe canalul de YouTube al artistului, acolo unde a și citit rândurile de amor pe care le-a primit de la admiratoare lui. În scrisoare, femeia amintește și de un sărut pe care i l-a oferit celebrului artist.

Pepe, scrisoare de dragoste de la o femeie misterioasă

Potrivit revistei Viva, artistul a primit o scrisoare misterioasă de dragoste, pe care a citit-o pe canalul său de YouTube. Mesajul provine din partea unei femei care își declară, de mai bine de 20 de ani, dragostea pentru celebrul cântăreț:

„Am înțeles că niciodată nu o să fiu mai mult decât o oră petrecută împreună din când în când. Am înțeles că ești un om mult prea mare pentru oameni mici și știu că meriți tot ce este mai bun în lume. Sunt 21 de ani de când simt ce nu am crezut vreodată ce se poate simți: totul, la o intensitate care mă doare uneori.

Sunt șase ani de când visul meu s-a împlinit, de când te-am sărutat și te-am vrut. Ai fost visul meu dintotdeauna, ai fost acel ceva de neatins. Ai fost omul suprem și totul meu la care nu am crezut că pot să ajung vreodată (...) Ăsta e modul meu de a-mi lua la revedere de la ceva ce nu am putut să am. Îmi voi continua viața încercând să închid bine undeva tot ceea ce simt, mărturisindu-ți ceea ce tu știai deja. Pot doar să sper că poate, într-o altă viață, ne vom revedea și o să fii și tu cel care simte”, a citit Pepe din scrisoare primită, potrivit sursei citate mai sus.

Divorțul de Raluca Pastramă

Mireasa s-a uitat în laptopul soţului, imediat după nuntă. I-a aflat secretul mizerabil şi a depus actele de divorţ

Pepe și soția sa au anunțat că divorțează în 2020. Cei doi sunt în proces, dar pentru moment pare că au mai uitat de toate conflictele. De-a lungul anului trecut, o serie de momente controversate au zguduit lumea mondenă în ceea ce îi privește pe cei doi.

Soția artistului a cerut inițial un ordin de restricție, acuzându-l pe fostul partener de acte de violență. Sexy bruneta a depus la acea vreme chiar și o plângere penale, pe care ulterior a retras-o. Pepe a negat acuzațiile care i-au fost aduse.

Dacă ar fi existat vreo violență, ar fi fost dovedită astăzi! Eu de asta am tăcut, ca să vedeți cât de frumoasă este la față, nu are nimic. Neavând nimic și-a retras plângerea acum. Nu s-a întâmplat niciun act de violență, nimic, s-a încercat să se construiască niște probe pentru divorțul care urmează, dar nu au putut fi construite. Să își dea masca jos, să vedeți ce pumn în gură i-am dat.

Nu există așa ceva, oameni buni! Eu nu reprezint un pericol pentru nimeni, eu sunt cel mai bun și cel mai calm om din lume, dar problema mea este că sunt foarte argumentat când mă cert cu cineva și deranjez când spun adevărul. Acel ordin a fost emis fără nicio probă, nu a existat nicio zgârietură, nicio lovitură, niciun martor, nimic! Eu am de crescut și de educat niște copii”, a spus Pepe la ieșirea din sala de judecată, conform Cancan.ro. Mai mult decât atât, artistul a menționat atunci câ nu ar recurge niciodată la astfel de gesturi.