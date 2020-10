Motivul pentru care Adela Popescu a plâns de ziua ei (GALERIE FOTO-VIDEO)

Adela Popescu a izbucnit în plâns chiar în timpul emisiunii "Vorbește Lumea", ca urmare a surprizei pe care i-au pregătit-o colegii săi de platou, cu ocazia zilei de naștere.

Motivul pentru care Adela Popescu a plâns, în ziua în care a împlinit 34 de ani

Vedeta a împlinit joi, 34 de ani, însă nimic nu a emoționat-o atât de tare ca urarea pe care i-a făcut-o buna ei prietenă, Adelina Chivu. Soția fotbalist Cristi Chivu a intrat în direct prin Skype în cadrul emisiunii pentru a o felicita.



„La mulți ani, Adela! Să știi că de-asta nu te-am sunat până la ora asta să-ți urez. Am vrut să-ți fac o surpriză, nu să te fac să plângi. Nu ne-am văzut de ceva vreme. Din cauza perioadei prin care trecem cu toții, e mai complicat, dar urmează”, a mărturisit Adelina.



Adelina a povestit și cum s-a împrietenit cu Adela, în adolescență.

„Ne cunoaștem de 13, 14 ani. Am devenit prietene în câteva ore. Ne-am împrietenit, practic, în câteva ore. Nu ne-a trebuit foarte mult. Adela a fost printre puținele mele prietene care a fost alături de mine la toate evenimentele importante. A fost cu mine inclusiv când m-a cerut Cristi de soție, era în camera de alături. Ea a fost alături de mine și la nașterea fetițelor și la botez.Deși Adela este mai mică decât mine, ea este mai puțin orgolioasă, mai matură. Ea știe cum să împacheteze mai frumos orice situație de criză în așa fel încât să se termine cu bine.

Orice relație de prietenie are și bune și rele de-a lungul timpului. Ea a fost cea care tot timpul a rezolvat orice perioadă de criză, hai să-i zic așa, a relației noastre. Și trebuie să-i mulțumesc.” „Eu i-am dat multe sfaturi de-a lungul vremii și ea mie. Când ea era prinsă în telenovele, eu i-am spus că mie mi se pare că ea ar trebui să facă o emisiune. Pentru că are un umor foarte mișto și e păcat ca lumea să nu-l descopere”, a mai declarat Adelina Chivu.

Adela Popescu, îndrăgostită de rolul de moderatoare a emisiunii „Vorbește Lumea”

Adela Popescu iubește rolul de prezentatoare la „Vorbește Lumea”, dar recunoaște că nici nu a încercat altceva. Aceasta a mai prezentat o serie de venimente, dar nu se compară cu ceea ce face acum la Pro TV.

Vedeta a spus că faptul că nu are emoții o ajută foarte mult să gândească limpede și să fie stăpână pe situație de fiecare dată. De asemenea, faptul că a fi prezentatoare TV este așa o experiență frumoasă pentru Adela Popescu se datorează și lui Cove (Gabriel Coveșeanu) și întregii echipe.

„Corect ar fi să spun că eu iubesc rolul de prezentatoare la „Vorbește Lumea', deoarece nu am încercat altceva. Am prezentat o serie de evenimente unde m-am simțit foarte bine, dar nu se aseamănă. Cred că marele meu atuu este că nu am emoții și pot gândi limpede, în general. În ceea ce privește bucuria de a fi prezentatoare are clar legătură cu relația foarte bună pe care o am cu Gabriel, dar și relația cu echipa. Avem o echipă foarte bine sudată, nimic în emisiune nu este lăsat la voia întâmplării, și asta ne dă siguranța să fim creativi, să glumim”, a mai mărturisit aceasta pentru sursa citată mai sus.