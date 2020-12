Motivul pentru care Adrian Cristea nu a plătit niciodată pensie alimentară. ”A fost un soi de rușine”

Denisa Nechifor, fosta iubită a fotbalistului Adrian Cristea, a dezvăluit adevăratul motiv pentru care sportivul nu a plătit niciodată pensie alimentară pentru copilul pe care îl au împreună. În plus, blondina a anunțat ce fel de relație are acum cu fostul ei partenet de viață.

Noi dezvăluiri despre Adrian Cristea

Denisa Nechifor și Adrian Cristea au trăit o frumoasă poveste de dragoste care a durat timp de nouă ani. Cei doi s-au despărțit chiar în momentul în care Denisa era însărcinată cu fiica lor. În ciuda despărțirii, ei au hotărât să rămână în relații bune de dragul copilului pe care-l au împreună. Acesta este și motivul pentru care nu s-a știut până acum că ”prințul” Cristea nu a plătit niciodată pensie alimentară pentru Rania.

„Relația mea cu Adi este una foarte bună, suntem prieteni. Noi considerăm că suntem o altfel de familie pentru că ne creștem copilul împreună, deși într-un fel separat și cam atât. Îl respect, țin la el, la familia lui. Așa am considerat eu pentru că în primă fază, să spunem că mi-a fost un soi de rușine.

Pentru că ar fi însemnat în momentul acela un scandal mediatic. Sigur ar fi fost foarte multă presiune pe noi și pe Rania și nu am vrut să îmi implic copilul în așa ceva. Apoi am discutat și nu știu, ar fi fost vorba despre o sumă infimă și nu am fi vrut să mergem la tribunal pentru așa ceva. Asta a fost decizia mea, bună, rea, așa am hotărât eu.”, a declarat Denisa Nechifor pentru playtech.ro.

„Nu ne trebuie milioane de euro”

Puternică din fire, Denisa Nechifor s-a descurcat și fără ajutorul lui Cristea. În orice caz, artista nu ar fi fost liniștită dacă ar fi ajuns în fața instanței, mai ales că situația financiară a lui Cristea s-a înrăutățit după ce s-a retras din fotbalul românesc.

„Veniturile lui Adi au scăzut și nu s-a mai pus problema de lucrurile astea. M-am descurcat, suntem bine, nu ne trebuie milioane de euro, nici nu este cazul. Eu am renunțat la parte aceasta financiară, care oricum în cazul lui nu este nu știu ce mare avere. Am renunțat la lucrul acesta pentru liniștea Raniei. Pentru mine este mult mai important copilul.”, a mai spus Denisa Nechifor pentru sursa anterior citată.