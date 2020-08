Natalia Mateuț va suferi o nouă intervenție chirurgicală. Vedeta are probleme cu silicoanele

Natalia Mateuț este una dintre cele mai sexy prezentatoare TV, vedeta lăudându-se cu un corp de invidiat la care au muncit, din greu, medici esteticieni de renume.

Potrivit unor surse apropiate vedetei, se pare că bomba sexy, Natalia Mateuț, este nevoită apeleze la o nouă intervenție chirugicală pentru a-și schimba silicoanele pe care le-a pus cu câțiva ani în urmă.

Motivele au devenit evidente în momentul în care prezentatoarea TV a făcut publică pe rețelele de socializare o fotografie care i-a stricat statutul de divă sexy a României.

Natalia Mateuț are un bust care a trădat-o, deși era un atu evident

În plină pandemie de Covid-19, Natalia Mateuț a fost împreună cu sora ei mai mică în vacanță la Mikonos, insula grecească care a devenit polul distracției europene. Cele două surori Mateuț au făcut furori pe plajele grecești cu formele pe care le-au ”etalat” în văzul tuturor, fără niciun fel de inhibiții.

Iar motivele au devenit evidente în momentul în care, alături de frumușica ei soră, s-au despuiat pe plajele grecești.CUM arată BĂIATUL lui Petre Roman și al Silviei Chifiriuc! Petruş are 11 ani. CU CINE CREDEȚI CĂ SEAMĂNĂ? (FOTO)

Însoțită de sora ei mai mică, Natalia Mateuț a mers în Mikonos, insula grecească care a devenit polul distracției europene în plină pandemie COVID-19. Iar acolo, cele două surori Mateuț au făcut furori cu formele pe care le-au ”dezvăluit” tuturor, fără niciun fel de inhibiții. Căldura mare le-a determinat pe cele două practic să poarte cele mai sumare costume de baie cu putință. Iar dacă sora Nataliei Mateuț se poate lăuda cu o pereche de silicoane impecabile, nou nouțe, nu la fel poate să spună că deține și prezentatoarea TV.

Se pare că Natalia Mateuț chiar are niște probleme cu silicoanele, probleme care sunt evidente și, normal, o dezavantajează mult în momentul în care vrea să rămână în ținutele provocatoare cu care și-a obișnuit admiratorii. După cum se poate observa în câteva fotografii, chiar dacă sunt modificate și editate cu filtrele de pe Instagram, Natalia Mateuț are unul dintre sâni deplasat, parcă, nefiresc, lucru care a făcut-o să decidă să suporte o nouă operație de implantare a protezelor de silicon. Asta nu este tot. Potrivit surselor, de data aceasta, vedeta ar vrea să își facă implanturi mult mai mari decât cele pe care le are acum, pentru a o întrece pe sora ei mai mică.

Vedete care au avut probleme cu silicoanele

Printre vedetele care au avut probleme cu silicoanele, de data acesta probleme mai grave, este şi Alina Puşcaş, manechină cunoscută la noi, căreia i s-a desfăcut operaţia la sânul drept. Neavând încredere în medicii români, diva model s-a operat în Germania.

Eugenia Şerban este o altă vedetă din România care a întâmpinat astfel de probleme.

”Când mi-am scos silicoanele am făcut nişte necroze care se pot transforma în cancer. Sunt nişte tumori pietrificate. La unul dintre sâni e mai grav decât la celălalt”, a declarat actriţa într-o emisiunea televizată.

Și Bianca Drăgușanu a fost nevoită să apeleze la o nouă intervenție chirugicală, după 17 ani de când și-a pus implanturile.