Nelu Ploieșteanu a decedat. Cele mai apreciate melodii ale artistului (VIDEO)

Nelu Ploieşteanu, unul dintre cei mai apreciaţi cântăreţi de muzică lăutărească, a murit vineri dimineaţă. Artistul, în vârstă de 70 de ani, era infectat cu coronavirus.

Acesta era internat în stare critică, la Secţia ATI Toxicologie de la Spitalul Floreasca, plămânii fiind afectaţi în proporţie de 70%. El a rămas intubat până în această dimineață când s-a stins, în ciuda tuturor eforturilor făcute de medici pentru a-l ţine în viaţă.

În urma marelui artist vor rămâne cântecele care au alinat sufletele multor români. A scos peste 30 de albume cu muzică lăutărească și de petreceri, iar melodiile de pe aceste albume au intrat în patrimoniul național de gen.

Iată câteva dintre cele mai iubite și apreciate melodii ale lui Nelu Ploieșteanu:

Nelu Ploiesteanu- La Chilia-n port Live 2016

Nelu Ploiesteanu- Sunt vagabondul vietii mele 2019

Nelu Ploieșteanu- Foaie Verde măr domnesc

Nelu Ploiesteanu - Capitane de Judet

Nelu Ploiesteanu - Anii mei si tineretea

Nelu Ploiesteanu, Gheorghe Dinica, Stefan Iordache - Ce aveti dusmani cu mine