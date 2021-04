Nelu Ploieșteanu, despre colaborarea cu actorii Gheorghe Dinică și Ștefan Iordache: ''Erau deosebiţi ca firi. Le plăcea viaţa. Erau ca noi'' (VIDEO)

Nelu Ploieșteanu s-a stins din viață la 70 de ani. Artistul se afla internat în stare gravă, la Spitalul Floreasca, fiind infectat cu COVID-19. Plămânii lui erau afectaţi în proporţie de 70%.

Gheorghe Dinică şi Ştefan Iordache i-au schimbat viața

Cele mai importante colaborări le-a avut cu actorii Gheorghe Dinică şi Ştefan Iordache și povestea cu mândrie despre prietenia cu cei doi, potrivit Click!

Astăzi, cârciuma "Şarpele roşu" nu mai există, însă poveștile din spatele ușilor rămân nemuritoare.

„Veneau la cârciuma Şarpele Roşu din Capitală, unde cântam eu. Nu puteai să nu-i iubeşti şi să nu-i respecţi. Erau deosebiţi ca firi, dar îi uneau câteva lucruri, între care talentul şi plăcerea de a bea un păhărel. Le plăcea viaţa. Erau ca noi. Iordache avea ceva care te făcea să te apropii imediat de el. Era ca un frate pentru mine. Nu-mi era ruşine să-i cer orice. Dinică era un om generos, de o modestie fantastică şi foarte popular".

„Ce vremuri! Aş spune tot ce ştiu, dar cui? Nu ştiau de fiţe, separeuri sau tratamente speciale. Să vă spun cum era... Cam de două ori pe lună se adunau acolo. Veneau pe la ora 20.00 şi plecau dimineaţa. Dacă te întâmplai acolo, trăiai o noapte din cele pe care le povesteşti nepoţilor", povestea Nelu Ploieșteanu pentru Click!

„Şeful de acolo le punea o faţă de masă, pahare şi aducea vinul. Întotdeauna alb şi sec. Beau şpriţ de vară. Cel mai mult îi ademenea Murfatlarul, dar nu făceau fasoane la nici un vin bun. Cârciuma avea obloane ruginite, podelele şterse cu motorină, dar asta nu conta. Soţia lui Ştefan, Mihaela, nu venea după el, dar doamna Gabriela, nevasta lui Dinică, venea mereu, dar nu intra. Aştepta la uşă şi mă ruga să-l fac să plece acasă. Acolo ne simţeam noi bine. Păcat că s-a închis în 1996".

Şi Dinică, şi Iordache aveau melodii preferate. „Lui Ştefan îi plăceau «La Chilia în port» şi «Lume, lume», iar lui Gigi îi cântam «Cârciuma din cartier» şi «Pentru cine am muncit». Aveau voce, mai ales Dinică. Eu i-am sfătuit să-şi imprime melodii şi cu mine au scos fiecare câte trei CD-uri", povestea artistul, pentru Click!.Drama neștiută a lui Nelu Ploieșteanu. Puțini știu acest detaliu din viața regretatului artist

"«Şarpele roşu» era în vogă la jumătatea lui '92. Aveam şi noi o masă acolo, dar, când era prea aglomerat, o lăsam clienţilor, iar noi stăteam în bucătărie sau la patron în birou".

Ştefan Iordache a fost pentru Nelu Ploieșteanu o școală de bune maniere.

„El a fost mentorul meu de comportament. Îl ştiam de la 20 de ani. Mi-amintesc că uneori făceam cacofonii şi el mă învăţa cum să vorbesc corect. Tot Dumnezeu l-a trimis pe Ştefan Iordache la mine. Când nu ştiam ce înseamnă un cuvânt, puneam mâna pe telefon şi-l sunam. Petrecerile cu el erau cele mai frumoase clipe ale vieţii mele. De ziua lui de naştere, unde veneau numai monştri sacri, de la Colea Răutu până la Papaiani sau Ion Iliescu, după ce se făcea 3 dimineaţă, «mă ocupam» de el, cu Chilia în port şi Lume, lume. Ştefan analiza frazele şi-mi spunea însemnătatea cuvintelor, arătându-mi câtă încărcătură emoţională au cuvintele. Mă chema la masă şi-mi spunea: «Auzi, Nelu, mulţi ascultă cântecul ăsta, dar niciodată nu înţeleg ce înseamnă Lume, soră lume / Când s-o lăsa sec de pâine / Şi păhăruţul de mine / Poate-atunci m-oi sătura». Când s-o lăsa sec de pâine... Ăsta e un vers-capodoperă! Când s-o lăsa sec de pâine? Păi, niciodată! Că de viaţă şi de pâine nu te saturi niciodată. Aşa era el!”, mărturisea emoţionat, Nelu Ploieşteanu, într-un interviu pentru "Taifasuri".

Nelu Ploieșteanu a murit la 70 de ani

Anunțul a fost făcut chiar de Mara Bănică, într-o postare pe Facebook.

”Speram să nu primesc niciodată vestea asta... Drum bun, nea Nelu! Să te ierte bunul Dumnezeu și să-ți odihnească sufletul în Rai!”, a scris Mara Bănică pe Facebook.

Artistul a fost inițial diagnosticat cu COVID-19, a fost internat însă a plecat din spital pe semnătură. La doar câteva zile, a ajuns din nou la spital, de data aceasta în stare gravă, iar medicii au fost nevoiți să îl intubeze deoarece avea o saturație extrem de mică.

Acestea erau unele dintre cele mai apreciate melodii ale artistului:

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.