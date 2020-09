Neti Sandu a răspuns celei mai arzătoare întrebări: De ce nu are niciun copil

Neti Sandu a răspuns unei întrebări care stă pe buzele multor telespectatori: de ce nu a devenit nicioadată mamă. Vedeta horoscopului a vorbit deschis faptul că și-ar fi dorit să aibă măcar un copil, într-un interviu acordat revistei unica.ro.

Celebrul astrolog de la Pro Tv a vorbit cu regret despre faptul că nu s-a simțit în stare să asigure educația unui copil, cu ani în urmă, când ar fi trebuit să devină mamă.

"Sincer, îmi pare rău că nu am copii, dar la tinereţe mă gândeam că va fi greu să-i fac. Acum constat că era bine să fi avut. Resimt că nu îi am, dar în tinereţe nu am fost în stare să-i fac, nu că n-aş fi putut", a declarat Neti Sandu.

Chiar și așa, vedeta are o familie mare și este atașată de cele două nepoate pe care le are din parte surorii sale. Mai mult, ea are și o strănepoată, una dintre cele două fete are, la rândul său, o fetiţă.

Câți ani are Neti Sandu

Deși nu pare, vedeta PRO TV are 62 de ani și este de mai bine de 25 de ani unul dintre cei mai cunoscuţi astrologi ai ţării. Puţini sunt cei care ar vedea-o pe Neti Sandu într-o altă postură. Şi mai puţini sunt cei care ştiu ce job avea vedeta înainte de a se angaja în televiziune.

Vedeta a povestit pentru VIVA ce alt loc de muncă a avut înainte de intra în echipa emisiunii “Ora 7, Bună dimineața”.

Neti Sandu nu s-ar fi gândit vreodată că va începe să lucreze în televiziune la 37 de ani. Mai simte şi azi emoţiile primei emisii, alături de Florin Călinescu în studioul matinalului Pro Tv.

„Prima zi a fost extraordinar de plină de emoții, o explozie de emoții, pentru că era prima dată când făceam parte dintr-o emisiune. Era matinalul „Ora 7, Bună dimineața'. Nu repetaserăm decât, eu cel puțin, vreo două săptămâni înainte și acum era directul, care era copleșitor. Și eram cu Florin Călinescu și după ce s-a terminat emisiunea ne-am strâns toți și am stat vreo 4 ore să analizăm cum a fost emisia și m-a întrebat cum m-am simțit și i-am zis că m-am simțit, nu știu cum eram, de parcă eram doamna Sanda Țăranu de la TVR" , a povestit Neti Sandu.

Ce meserie are, de fapt, astrologul Pro Tv

Totuși, primul loc de muncă al vedetei PRO TV nu a avut nicio legătură cu televiziunea. Neti Sandu a început să lucreze încă de la 19 ani, iar în cariera de astrolog tv s-a lansat abia după aproximativ 18 ani, în 1995. Până atunci a lucrat ca bibliotecară la un institut de proiectări și arhitectură, a mărtursit vedeta PRO TV.