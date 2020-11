Neti Sandu este infectată cu COVID-19. Celebra astroloagă a ținut să dea personal vestea, așa că a publicat un mesaj pe site-ul protv.ro, joi dimineață, în care a dezvăluit că testul a confimat că a contractat noul coronavirus și că are simptome relativ ușoare, asemănătoare cu cele ale unei răceli mai puternice. Vedeta a declarat că se afla în izolare la domiciliu.

„Vreau să aflați de la mine că am fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-Cov-2. Mă simt relativ bine, ca și când aș avea o răceală destul de puternică. Din fericire, nu am avut nevoie de spitalizare, așa că sunt acasă, în izolare. Mă monitorizez și țin legătura permanent cu medicul de familie. Sper ca toată lumea să fie bine", a scris astrologul.

Neti Sandu a transmis și că în această perioadă a anului obișnuiește să fie în concendiu, însă de data asta s-a nimerit să fie medical.

„Aceasta este perioada din an în care eu mereu îmi luam concediu de odihnă, fiind în apropierea zilei mele de naștere. Nu mă gândeam că anul acesta va fi un concediu medical și că așa o să-mi petrec ziua, dar sunt convinsă că vom trece repede peste această situație”, a spus Neti Sandu.

Vedetele de la Pro TV care s-au infectat cu COVID-19 de-a lungul timpului

În urmă cu două săptămâni, și Andi Moisescu, jurat "Românii au talent" și realizatorul emisiunii "Apropo TV" a fost infectat. De asemenea, la jumătatea lunii septembrie a fost depistat pozitiv și Dragoș Bucur, prezentatorul "Visuri la cheie".

În luna august, Andreea Esca a mărturisit în timpul jurnalului că a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2. În timp ce a stat în izolare la domiciliu, soțul ei și fiul cel mic au fost internați la Spitalul Victor Babeș.

„Da, am fost bolnavă de covid-19, atât eu cât și soțul meu și unul dintre copii. Suntem bine și avem un rezultat negativ astăzi toți trei. Lucrurile au fost foarte ciudate. Niciodată nu te aștepți să ți se întâmple ție. Primul care s-a îmbolnăvit în familia noastră a fost soțul meu. A avut febră mare timp de câteva zile, pe care am asociat-o cu o problemă gastrică. Numai că mi s-a părut ciudat că era aproape a 3-a zi în care făcea febră și era febră foarte mare, aproape de 40 de grade. De obicei, când pățea așa ceva, se întâmpla o singură noapte în care avea, nu știu, febră 38, și a doua zi era în regulă. Era febră foarte mare, aproape de 40 de grade. Atunci ne-am impacientat și am chemat salvarea. Ne-au făcut testul de COVID-19, iar el a ieșit pozitiv eu negativă. Am decis să rămân în izolare pentru că avusesem un contact cu o persoană pozitivă. Am făcut testul și băiatului nostru Aris și el a fost pozitiv. Alex s-a internat, iar a doua zi a fost internat și băiatul nostru Aris", explică Andreea Esca la Pro TV.

Vedeta de la pupitrul știrilor a povestit că nu stie de unde a luat viroza.

„Habar nu avem de unde ne-am îmbolnăvit. Chiar am vorbit cu Alex, el fiind primul care s-a îmbolnăvit. Nu cred că este vorba despre acea petrecere, pentru că foarte multe persoane de la eveniment s-au testat”, a dezvăluit vedeta.